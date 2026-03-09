تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تكنولوجيا وعلوم

واشنطن تعتمد نموذج جديد لتنظيم تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
09-03-2026 | 17:00
واشنطن تعتمد نموذج جديد لتنظيم تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي
تدرس الولايات المتحدة تبنّي نهج جديد لتنظيم تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي، يركّز على ربط الوصول إلى التكنولوجيا الأميركية باستثمارات داخل الاقتصاد المحلي، بدلاً من فرض قيود صارمة على الصادرات.

وأوضحت وزارة التجارة الأميركية في بيان رسمي أنها لا تنوي حالياً فرض قيود جديدة مشددة على صادرات تقنيات الذكاء الاصطناعي، نافية التقارير التي أشارت إلى تشديد الإجراءات التنظيمية.

وأشار مسؤولون إلى أن بعض الأطر السابقة كانت مرهقة للصناعة وربما ضارة للشركات التقنية، ما دفع الإدارة الأميركية إلى البحث عن نموذج أكثر توازناً، وفق ما نشر موقع "androidheadlines" واطلعت عليه "العربية Business".

نموذج مستوحى من تجارب الشرق الأوسط

بحسب تصريحات لمسؤول في وزارة التجارة، يعتمد النهج الجديد على تجارب التعاون الأخيرة مع دول مثل السعودية والإمارات، بهدف ضمان تصدير آمن للتقنيات المتقدمة وتعزيز التعاون الدولي، بدلاً من منع وصولها بالكامل للأسواق الخارجية.

مبدأ "حارس البوابة"

يقترح النموذج الأميركي ربط تصدير الرقائق المتقدمة من شركات مثل "إنفيديا" و"مايكرو" بشروط محددة، من أبرزها:

استثمارات موازية في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة.

ضمانات أمنية رسمية بين الحكومات.

التزام الدول المستوردة بمعايير أمنية وتقنية محددة.

تعزيز النفوذ التكنولوجي الأميركي

تهدف السياسة إلى توسيع انتشار التكنولوجيا الأميركية عالمياً، مع ربط البنية التحتية الرقمية للدول الأخرى بمعايير الأمن والتكنولوجيا الأميركية. كما يتيح هذا النهج جذب رؤوس أموال أجنبية إلى قطاع الذكاء الاصطناعي الأميركي، ما يعزز الاقتصاد المحلي ويحافظ على الريادة التكنولوجية.

رقابة أكبر على المشاريع الكبيرة

رغم أن التفاصيل النهائية ما تزال قيد النقاش، قد تزيد الرقابة مع اتساع حجم المشاريع. على سبيل المثال، قد تتطلب المشروعات التي تستخدم مئات الآلاف من وحدات المعالجة الرسومية المتقدمة زيارات ميدانية من مسؤولين أميركيين أو تقديم تقارير مفصلة عن طبيعة الأعمال والأنظمة المستخدمة.

منافسة تكنولوجية مع الصين

يأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية أميركية أوسع للحفاظ على التفوق في مجال الذكاء الاصطناعي، خصوصاً مع تصاعد المنافسة مع الصين. ومن خلال نموذج "حارس البوابة"، تسعى واشنطن إلى مراقبة تدفق الرقائق المتقدمة عالمياً دون إعاقة نمو شركات أشباه الموصلات الأميركية، التي أصبحت في قلب سباق الذكاء الاصطناعي العالمي.
