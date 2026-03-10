تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عدد مستخدمي تطبيق Max وصل إلى 100 مليون شخص

Lebanon 24
10-03-2026 | 08:28
عدد مستخدمي تطبيق Max وصل إلى 100 مليون شخص
أعلن القائمون على تطبيق Max الروسي أن عدد مستخدمي التطبيق وصل إلى 100 مليون شخص مؤخرا.
 
وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمؤسسة المسؤولة عن التطبيق:"وصل عدد مستخدمي تطبيق Max إلى 100 مليون شخص، وازداد عدد مجموعات الدردشة عبر التطبيق إلى 25.5 مليون مجموعة، كما أنشأ المستخدمون، بمن فيهم مالكو الشركات وصناع المحتوى، نحو 2.2 مليون قناة عامة وخاصة عبر التطبيق أيضا".

وأشار البيان إلى أن المستخدمين يرسلون عبر التطبيق أكثر من مليار رسالة ويجرون نحو 28 مليون مكالمة يوميا، وفي المتوسط فإن عدد المستخدمين والمتابعين للتطبيق وصل على 70 مليون شخص يوميا.

وتبعا للقائمين على التطبيق، فإن Max، ومنذ إطلاقه العام الماضي، استخدم لإرسال 62 مليار رسالة نصية، وأجريت من خلاله أكثر من 3 مليارات اتصال، واستعمل لتسجيل وبث نحو 470 مليون محاضرة عبر تقنية الفيديو. (روسيا اليوم) 
 
 
