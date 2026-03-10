الفضاء الإلكتروني.. ميدان جديد لصراعات القرن الواحد والعشرين

تحولت الهجمات السيبرانية في السنوات الأخيرة إلى إحدى أبرز أدوات الصراع الدولي، حيث تُستخدم لتعطيل البنية التحتية الحيوية وجمع المعلومات الحساسة بعيداً عن المواجهات العسكرية التقليدية. ومع الاعتماد المتزايد على الأنظمة الرقمية، بات الفضاء الإلكتروني ميداناً للحروب الحديثة التي تستهدف شبكات الطاقة، والمياه، والاتصالات، إضافة إلى القطاعات العسكرية والمصرفية.



ويرى خبراء أن خطورة هذه الهجمات تكمن في صعوبة تحديد مصدرها، ما يعقد عمليات الرد السياسي أو العسكري. ولم تعد هذه الهجمات تقتصر على التجسس، بل أصبحت جزءاً من التخطيط الميداني لتعطيل الدفاعات الجوية وإرباك الاتصالات والملاحة، ما قد يغير موازين القوى في بدايات النزاع. كما تمتد آثارها لتشمل الحرب النفسية ونشر المعلومات المضللة لإضعاف الثقة بالمؤسسات الحكومية وخلق الفوضى الداخلية.



وفي ظل هذا الواقع، تتسابق الدول لتعزيز قدراتها في الأمن الرقمي وتأسيس وحدات متخصصة لحماية بنيتها التحتية، وسط تقديرات بأن مستقبل الحروب سيعتمد بشكل أساسي على التفوق السيبراني كعنصر حاسم في موازين .









