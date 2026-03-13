تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تكنولوجيا وعلوم

روبوت ألماني ذكي يتعقب الأشياء المفقودة في المنازل

Lebanon 24
13-03-2026 | 00:00
طور فريق من الباحثين في جامعة ميونخ التقنية روبوتاً قادراً على تتبع الأشياء المفقودة في البيئات المنزلية والديناميكية باستخدام نماذج لغوية مع الخرائط ثلاثية الأبعاد.

ووصف العلماء الروبوت، المزود بكاميرا على قمته، بأنه يشبه "عصا مكنسة على عجلات"، وهو من بين الروبوتات الأولى التي تطبق فهم الصور على مهمة محددة بوضوح. ويهدف النظام إلى تحديد مكان الأشياء المفقودة عند الطلب، من خلال الجمع بين المعرفة المستقاة من الإنترنت والخريطة المكانية لمحيطه.

وقالت أنجيلا شوليغ، الأستاذة في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي في الجامعة ورئيسة مختبر الروبوتات، إن الروبوت تم تدريبه على فهم محيطه وتحديد المواقع المناسبة لوضع الأشياء، مثل الطاولات أو حواف النوافذ، مع تجاهل أماكن غير مناسبة مثل المواقد أو الحوض.

ويعتمد الروبوت على الذكاء الاصطناعي بطريقتين رئيسيتين: أولاً، تقوم خوارزميات رؤية الكمبيوتر بالكشف عن الأشياء والأسطح في البيئة، وثانياً، يفسر النموذج اللغوي العلاقات بين هذه الأشياء ويحوّلها إلى تعليمات يمكن للروبوت استخدامها للتنقل.

كما أن الروبوت يحتفظ بسجل للصور السابقة ويقارنها بالبيانات الجديدة من البيئة، مما يعزز دقة تحديد أماكن الأشياء المفقودة. وأظهرت التجارب أن الروبوت قادر على التحقق من المواقع المحتملة بنسبة 30% أكثر فعالية مقارنة بالبحث العشوائي. وعند رصد عنصر جديد، يستطيع تحديد التغيير بدقة تصل إلى 95% وتصنيف الموقع كمنطقة محتملة لوجود الشيء المفقود.

ويعمل الفريق حالياً على تطوير نسخة مطورة من الروبوت للبحث داخل الأدراج والخزائن والمناطق المغلقة.

 
