تكنولوجيا وعلوم
موتورولا تُطلق هاتفها المتطور الجديد.. هذه مواصفاته
Lebanon 24
13-03-2026
|
08:53
photos
أطلقت شركة
موتورولا
الترويج لهاتفها الجديد الذي جهّز بأفضل الكاميرات والمواصفات ليكون منافسا قويا في عالم أجهزة أندرويد الذكية.
وحصل هاتف +Motorola Edge 70 Fusion على هيكل مصنوع من أجود المواد، ومقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، أبعاده (162.8/75.6/7.2) ملم، وزنه 177غ.
وأتت شاشته من نوع AMOLED بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (1272/2772) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، كثافتها 449 بيكسل/الإنش تقريبا، سطوعها يصل إلى 5200 nits، وحميت بزجاج Corning Gorilla Glass 7i المقاوم للصدمات والخدوش.
ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16"، ومعالج Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4، ومعالج رسوميات Adreno 810، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 غيغابايت.
وجاءت كاميرته الأساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+50+10) ميغابيكسل، فيها عدسة telephoto وعدسة ultrawide، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 50 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 30
إطارا في الثانية
.
وتم تزويد الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبوصلة إلكترونية، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وجهّز ببطارية بسعة 5200 ميلي امبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 68 واط.(روسيا اليوم)
