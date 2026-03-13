عند الصيانة.. كيف تحمي بياناتك الخاصة في هواتف "أندرويد"؟

يوفر نظام "أندرويد" ميزة "وضع الإصلاح" (Repair Mode) التي تتيح للمستخدمين حماية بياناتهم الشخصية عند إرسال هواتفهم إلى مراكز الصيانة.



وتعمل هذه الميزة على إنشاء بيئة مؤقتة ومعزولة داخل الهاتف، مما يسمح لفنيي الصيانة بالوصول إلى وظائف الجهاز الأساسية لاختبار الأعطال وإصلاحها دون الحاجة إلى الوصول إلى الصور، الرسائل، التطبيقات، أو أي بيانات حساسة أخرى مخزنة على الجهاز.



وعند تفعيل هذا الوضع، لا يتمكن أي طرف خارجي من استعراض محتويات المستخدم أو الوصول إليها، وبعد الانتهاء من عملية الصيانة، يمكن للمستخدم إيقاف تشغيل "وضع الإصلاح" بسهولة عبر رمز المرور الخاص به، ليعود الهاتف إلى حالته الطبيعية مع استعادة الوصول الكامل إلى جميع البيانات والملفات الشخصية.



وتعد هذه الميزة خطوة إضافية لتعزيز الخصوصية والأمان، حيث تمنح المستخدمين طمأنينة أكبر عند التعامل مع مراكز الخدمة، وتغنيهم عن الحاجة إلى مسح بيانات الهاتف بالكامل أو إجراء نسخ احتياطي لها قبل تسليمه للصيانة.

