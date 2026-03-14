إكس تدفع ثمن تعديل نظام الحسابات بعد اتهامات بالتضليل

وافق موقع التواصل الاجتماعي إكس، المملوك للملياردير الأمريكي إيلون ماسك
، على تعديل نظام التحقق من الحسابات في الاتحاد الأوروبي
، بعد أن فرضت عليه المفوضية الأوروبية غرامة بقيمة 120 مليون يورو العام الماضي، وفق تقرير نقله المتحدث باسم المفوضية توماس رينييه.
وكانت المفوضية قد اعتبرت أن نظام التحقق المدفوع، الذي أُدخل بعد استحواذ ماسك على تويتر
في عام 2022، قد يضلل المستخدمين ويعطي انطباعًا خاطئًا بأن الحسابات الموثقة أكثر مصداقية، وذلك وفق ما نقلته شبكة "يورو نيوز" الأوروبية.
كما أشارت إلى أن المستخدمين والسلطات لا يمكنهم الوصول إلى سجل محدث للمعلنين على المنصة، ما قد يمثل مشكلة خاصة أثناء الحملات الانتخابية
، حيث يبقى مصدر الإدعاءات غير واضح.
وبموجب القرار، يتعين على إكس دفع الغرامة أو تقديم ضمان مالي، وقد أثار هذا الإجراء جدلاً دبلوماسياً بين بروكسل وواشنطن، حيث اتهم ممثلون من إدارة دونالد ترامب
الاتحاد الأوروبي
بالرقابة على منصات التواصل الاجتماعي.