"حالة طوارئ" في سامسونغ.. هل تضحي الشركة بالابتكار لإنقاذ ميزانيتها؟

أفادت تقارير تقنية بأن شركة " " الجنوبية تعيش حالة من الطوارئ الاقتصادية، دفعتها لاتخاذ قرارات تقشفية قد تؤثر على وتيرة الابتكار في هواتف "غالاكسي" المقبلة، وذلك في محاولة لإنقاذ ميزانيتها ومواجهة التحديات المالية المتزايدة.



وتتجه الشركة نحو تقليل النفقات المتعلقة بالبحث والتطوير وتأجيل إدراج بعض الميزات الثورية في طرازاتها ، والتركيز بدلاً من ذلك على تحسين المكونات الحالية وتقليص تكاليف الإنتاج.

وتأتي هذه الخطوات نتيجة المنافسة الشرسة في سوق الهواتف الذكية وتراجع هوامش الربح، مما فرض على العملاق الكوري ترتيب أولوياته لضمان الاستقرار المالي على حساب السبق التكنولوجي الذي طالما ميز العلامة التجارية.



