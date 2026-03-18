ليست مجرد منبه.. هكذا تجعل ساعة أبل ترصد "أدق" تفاصيل نومك

استعرضت تقارير تقنية مجموعة من الخطوات الأساسية لتحسين دقة تتبع النوم عبر "ساعة أبل"، لضمان الحصول على بيانات تحليلية دقيقة تعكس جودة الراحة الجسدية للمستخدم.



وتبدأ هذه الخطوات بتفعيل "وضع النوم" (Sleep Mode) الذي يقلل من تشتت الإشعارات ويضبط سطوع الشاشة، مع التأكد من إحكام حزام الساعة على المعصم لضمان عمل المستشعرات الحيوية بكفاءة عالية في رصد معدل ضربات القلب وتذبذب الأكسجين.

كما تبرز أهمية تحديث نظام التشغيل (watchOS) للاستفادة من خوارزميات التعلم الآلي التي تميز بين مراحل النوم المختلفة (العميق، الخفيف، وحركة السريعة)، بالإضافة إلى معايرة "جدول النوم" يدوياً عبر تطبيق الصحة (Health) لضمان توافق رصد البيانات مع المواعيد الفعلية للاستيقاظ والنوم.



وتهدف هذه الإجراءات إلى تحويل الساعة من مجرد أداة للتنبيه إلى مختبر شخصي يحلل الأنماط السلوكية، مما يساعد المستخدمين على فهم مسببات الأرق وتحسين عاداتهم الصحية بناءً على تقارير يومية وأسبوعية مفصلة.



