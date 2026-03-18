Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

نموذج ذكاء اصطناعي مجهول المصدر يثير فضول الخبراء

Lebanon 24
18-03-2026 | 08:17
نموذج ذكاء اصطناعي مجهول المصدر يثير فضول الخبراء
ظهر الأسبوع الماضي على منصة OpenRouter نموذج ذكاء اصطناعي قوي مجهول المصدر باسم Hunter Alpha، ما أثار تكهنات بأن "ديب سيك" الصينية تختبر نموذجها التالي سرا قبل إطلاقه رسميا.
 
وظهر النموذج المجاني الذي وصفته المنصة نفسها بأنه "نموذج متخفي"، في 11 آذار دون أن يكشف مطوره عن هويته.
 
وخلال اختبارات أجرتها وكالة "رويترز"، عرف Hunter Alpha عن نفسه بأنه "نموذج ذكاء اصطناعي صيني يدرب بشكل أساسي على اللغة الصينية"، وأشار إلى أن بيانات تدريبه تمتد حتى أيار 2025. 
 
وهذه النقطة الزمنية تطابق ما أعلنته شركة "ديب سيك" (DeepSeek) في روبوت الدردشة الخاص بها، ما يعزز النظرية. لكن عند سؤاله مباشرة عن مطوره، رفض النظام الإفصاح عن هوية منشئه، قائلا: "أعرف فقط اسمي وحجم معاملاتي وطول نافذة السياق الخاصة بي".
 
وتصف صفحة النموذج Hunter Alpha بأنه يمتلك تريليون معامل (1-trillion-parameter)، ما يعني أنه درب باستخدام نحو تريليون قيمة قابلة للتعديل تحدد كيفية معالجة النظام للغة وتوليد الردود. كما يقدم النموذج نافذة سياق تصل إلى مليون توكن، وهو مقياس لكمية النص التي يمكن لنموذج الذكاء الاصطناعي معالجتها أو تذكرها أثناء تفاعل واحد.

ويقول نبيل حوام، مهندس يبني أنظمة الذكاء الاصطناعي: "المزيج اللافت في Hunter Alpha هو نافذة السياق الضخمة (مليون توكن) المقترنة بقدرة على التفكير المنطقي والوصول المجاني. معظم النماذج المتطورة بهذه النافذة تأتي بتكلفة حقيقية على نطاق واسع".

وهذه المواصفات تشبه التوقعات في وسائل الإعلام الصينية لنموذج "ديب سيك" من الجيل القادم V4، والذي ذكرت تقارير صينية أنه قد يطلق في وقت مبكر من نيسان.
 
ويقول دانيال ديوهرست، مهندس ذكاء اصطناعي حلل النموذج بعد إطلاقه: "نمط سلسلة التفكير (chain-of-thought) هو أقوى إشارة، فطريقة التفكير المنطقي يصعب إخفاؤها وتميل إلى عكس كيفية تدريب النموذج". وأضاف أن حجم وذاكرة Hunter Alpha تتطابق مع المواصفات التي تم تداولها لـ"ديب سيك V4" منذ بداية هذا العام.

لكن بعض المطورين حذروا من أن الأدلة التي تربط النموذج بـ"ديب سيك" غير حاسمة. ويقول أومور أوزكول، الذي يدير اختبارات معيارية مستقلة للذكاء الاصطناعي، إن تحليله يشير إلى أن Hunter Alpha على الأرجح ليس "ديب سيك V4"، مستشهدا باختلافات في سلوك النموذج مقارنة بأنظمة "ديب سيك" الحالية. لكنه أضاف أن التكهنات التي تربط النموذج بـ"ديب سيك" مفهومة نظرا للتوقيت والقدرات المعلن عنها.

ويشار إلى أن إطلاق النماذج المجهولة ليس أمرا غير معتاد، فمنصات مثل OpenRouter تسمح للمطورين بإرسال استفسارات لعشرات النماذج من خلال واجهة واحدة، ما يجعلها أرضية اختبار شائعة للأنظمة الجديدة. (روسيا اليوم) 
Advertisement
Advertisement
