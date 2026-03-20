جديد "غوغل".. اختبار "Gemini" لأجهزة "ماك"

بدأت شركة " " اختبار إصدار تجريبي من تطبيق "Gemini" لأجهزة ماك التابعة لشركة آبل، من أجل تعزيز المنافسة مع تطبيقات مثل ChatGPT و Claude، التي تتوفر بالفعل كتطبيقات مستقلة في نظام macOS.



ووفقاً لما ذكرته في تقرير أخير لها، فقد أتاحت "غوغل" نسخة أولية من التطبيق ضمن برنامج تجريبي محدود للمستخدمين خارج الشركة، بهدف جمع الملاحظات واكتشاف الأخطاء قبل الإطلاق الرسمي. وأوضحت الشركة للمختبرين أن النسخة الحالية ما زالت نسخة أولية وتضم الوظائف الأساسية فقط، دون كافة المزايا التي ستصل لاحقًا.





ويتيح التطبيق مجموعة واسعة من المزايا، تشمل إنشاء الصور والفيديو والصوتيات وتحليل البيانات وبناء الجداول والرسوم البيانية، إلى جانب حل المسائل الرياضية والبحث عبر الإنترنت. كما يدعم مراجعة المحادثات السابقة وتحليل الملفات المرفوعة، مع تقديم تجربة مخصصة للمستخدم.





ويحمل التطبيق الاسم الرمزي "Janus"، ويشير بدء الاختبارات الخارجية إلى اقتراب طرحه رسمياً، مع أن "غوغل" لم تكشف عن موعد الإطلاق حتى الآن، ويتوقع أن يكون ذلك بالتزامن مع مؤتمر الشركة للمطورين في أيار المقبل.



وتختبر "غوغل" أيضاً ميزة جديدة تُعرف باسم "Desktop Intelligence"، تتيح للتطبيق الوصول إلى بيانات من تطبيقات أخرى في حواسيب ماك، مثل التقويم، لتقديم إجابات أكثر تخصيصاً.

وتعتمد هذه الميزة على تحليل ما يظهر في الشاشة، وسحب البيانات من التطبيقات عند استخدام Gemini، بما يعزز قدراته التفاعلية.





وحالياً، يضطر مستخدمو ماك إلى استخدام Gemini عبر المتصفح فقط، في حين سيتيح التطبيق الجديد وصولًا أسرع مع قدرة على رفع الملفات بسهولة، وهي من الاستخدامات الأساسية لأدوات الذكاء الاصطناعي.





وتأتي هذه الخطوة ضمن سباق متصاعد بين شركات التقنية لوضع أدوات الذكاء الاصطناعي أمام أكبر عدد ممكن من المستخدمين.





وفي المقابل، تعمل آبل على تطوير مساعد ذكي جديد يحمل الاسم الرمزي "Campo"، ضمن تحديثات مرتقبة لأنظمة iOS 27 و macOS 27 ، مع اعتماد جزئي على نماذج "غوغل" لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي.