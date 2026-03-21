Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

إحذروا.. برنامج تجسس يستهدف هواتف "آيفون"!

Lebanon 24
21-03-2026 | 05:00
إحذروا.. برنامج تجسس يستهدف هواتف آيفون!
في تطور يُثير مخاوف جديدة بشأن أمن الأجهزة الذكية حول العالم، تمكن باحثون في مجال الأمن السيبراني من الكشف عن برنامج تجسس متطور قادر على اختراق عدد هائل من هواتف آيفون وسرقة البيانات منها.

ولفت الباحثون إلى أن هذا البرنامج، الذي أُطلق عليه إسم "Darksword"، تم رصده مؤخرًا ضمن حملة اختراق واسعة النطاق.

وبحسب التقارير، تم زرع البرنامج الخبيث في عشرات المواقع الإلكترونية، حيث يمكنه إصابة أجهزة المستخدمين بمجرد زيارة هذه المواقع.

ويستهدف الهجوم أجهزة تعمل بإصدارات قديمة من نظام iOS، ما يسمح للمهاجمين بالوصول إلى البيانات الحساسة دون علم المستخدم. 

وأشار الباحثون إلى أن هذه الهجمات تعتمد على ثغرات أمنية تم إصلاحها لاحقًا، إلا أن عددًا كبيرًا من المستخدمين لم يقم بتحديث أجهزته، ما يتركها عرضة للاختراق.

وتشير تقديرات شركات الأمن إلى أن ما بين 220 و270 مليون جهاز آيفون قد تظل معرضة لهذا النوع من الهجمات، بسبب استمرار تشغيلها على إصدارات قديمة من النظام.

ويعكس هذا الرقم حجم التهديد، خاصة مع الانتشار العالمي الواسع لأجهزة أبل.

كما لفت الباحثون إلى أن هذه الأداة ليست الوحيدة، إذ تم اكتشاف برنامج تجسس آخر في وقت سابق من الشهر، ما يشير إلى وجود سوق متنامية لبرمجيات الاختراق المتقدمة.

وأظهرت التحقيقات أن الهجمات لم تقتصر على منطقة واحدة، بل امتدت إلى دول أوروبية وعربية وآسيوية، مع مؤشرات تظهر تورط جهات تجارية وأخرى يُشتبه في ارتباطها بدول.

كما تم ربط بعض العمليات بشركات متخصصة في المراقبة الرقمية.

ويرى خبراء أن انتشار هذه الأدوات يعكس تحولًا في طبيعة الهجمات، حيث لم تعد مقتصرة على عمليات تجسس محدودة، بل أصبحت تُستخدم على نطاق واسع لأغراض مالية مثل سرقة البيانات والعملات الرقمية.

من جانبها، أكدت شركة أبل أن الثغرات التي استغلها البرنامج قد تم إصلاحها في تحديثات سابقة، مشددة على أن الخطر يطال فقط الأجهزة التي لم يتم تحديثها.

كما أوضحت أنها قامت بحظر المواقع الضارة عبر متصفح سفاري للحد من انتشار الهجمات. ودعت المستخدمين إلى تحديث أنظمة أجهزتهم باستمرار، مؤكدة أن ذلك يمثل خط الدفاع الأساسي للحفاظ على أمن البيانات.(إرم نيوز)
Advertisement
خط الدفاع

مين بالو

شركة أبل

الكشف عن

أوروبي

براني

روبي

دمين

Advertisement
