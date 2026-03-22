Najib Mikati
تكنولوجيا وعلوم

ميزة جديدة في Google Messages لتسهيل لقاءات الأصدقاء والعائلة

Lebanon 24
22-03-2026 | 13:15
ميزة جديدة في Google Messages لتسهيل لقاءات الأصدقاء والعائلة
بعد أشهر من اختبارها في النسخ التجريبية، أطلقت شركة غوغل ميزة مشاركة الموقع في الوقت الحقيقي تدريجيًا في تطبيق Google Messages على أجهزة أندرويد.

وتتيح هذه الميزة للمستخدمين إرسال موقعهم الحالي إلى الآخرين مباشرة داخل محادثات الرسائل، دون الحاجة إلى مغادرة التطبيق أو استخدام خدمات خارجية.

وبمجرد تفعيل الميزة، يظهر في المحادثة خريطة حية يمكن للمستلم توسيعها لرؤية موقع المرسل في الوقت الفعلي، ما يسهل التنسيق أثناء اللقاءات أو مشاركة الموقع مع العائلة والأصدقاء. 

يمكن للمستخدمين الوصول إلى ميزة مشاركة الموقع في الوقت الحقيقي عبر النقر على زر "+" داخل محادثة Google Messages، ثم اختيار Real‑time location أو مشاركة الموقع في الوقت الحقيقي.

وسيتم بعد ذلك عرض خيارات لتحديد مدة المشاركة مثل ساعة واحدة، بقية اليوم، وحتى الإيقاف اليدوي، أو مدة مخصصة حسب رغبة المستخدم.

وعند إرسال الموقع، يتلقى الطرف الآخر إشعارًا في المحادثة مع خريطة حية يمكنه من خلالها تتبع موقع المستخدم عليها مباشرة، وتستخدم الميزة بيانات الموقع من نظام Google Maps لتحديث الموقع أثناء التنقل.

ميزة تضاهي المنافسين
تضع هذه الإضافة Google Messages في موقع أكثر تنافسية مع تطبيقات مراسلة أخرى مثل واتساب وتيلغرام، التي كانت تدعم مشاركة الموقع الحي منذ سنوات. ومع نشر هذه الميزة ضمن بروتوكول RCS المستخدم في Messages، يصبح التطبيق خيارًا عمليًا أكثر في بيئة الاتصالات الحديثة.

وتأتي هذه الميزة ضمن مجموعة تحديثات أوسع تشمل مزايا أخرى مثل دعم الإشارات "@" لذكر الأصدقاء في الدردشات الجماعية، وأيضًا مجلد سلة المحذوفات لاسترجاع المحادثات، ما يعكس جهود غوغل في تحديث تجربة الدردشة.

تحكم كامل
رغم مزاياها العملية، تؤكد غوغل أن المستخدمين يحتفظون بالتحكم الكامل في مشاركة الموقع، حيث يمكنهم إيقاف المشاركة في أي وقت واختيار المدة التي يودون مشاركة موقعهم فيها، ما يقلل من المخاوف المتعلقة بالخصوصية.

والميزة مفيدة بشكل خاص عند تنسيق لقاءات مع الأصدقاء أو إعلام أفراد العائلة بموقعك أثناء السفر أو التحرك في أماكن جديدة، دون الحاجة إلى إرسال روابط موقع ثابتة أو استخدام تطبيقات أخرى.

انتشار تدريجي
تتوفر ميزة مشاركة الموقع الحي حاليًا لمستخدمي النسخ الثابتة والتجريبية من Google Messages على أندرويد، وقد تظهر تدريجيًا لمزيد من المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة، بينما لا تزال بعض المزايا الأخرى تخضع للاختبار في مراحل مختلفة قبل الإطلاق الكامل.  (ارم نيوز)
تيار

