اختراق يضرب موزعًا كبيرًا لفيريزون.. وبيانات ملايين العملاء في دائرة الخطر

23-03-2026 | 03:24
اختراق يضرب موزعًا كبيرًا لفيريزون.. وبيانات ملايين العملاء في دائرة الخطر
تواجه شركة "راسل سيلولار"، إحدى أكبر موزعي "فيريزون" المعتمدين في الولايات المتحدة، مزاعم باختراق واسع قد يكون طال بيانات ملايين العملاء، في حادثة تفتح الباب أمام مخاوف جديدة تتعلق بأمن المعلومات لدى شبكات البيع غير المباشرة لشركات الاتصالات.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن قراصنة عرضوا للبيع نحو 6.3 مليون سجل يُعتقد أنها تعود لعملاء الشركة، مقابل مبلغ محدود نسبياً، في ما يوحي بأن قاعدة البيانات المسروقة كبيرة وحساسة في الوقت نفسه. وتضم هذه السجلات، وفق ما يتم تداوله، أسماء كاملة وأرقام هواتف وعناوين بريد إلكتروني وأرقام حسابات وبيانات اتصال أخرى.

ولا تقف خطورة التسريب عند بيانات العملاء فقط، إذ تشير المعطيات إلى أن الملف المسرّب يتضمن أيضاً معلومات تخص الموظفين، من بينها بيانات تسجيل الدخول والأدوار الوظيفية، ما قد يفتح المجال أمام محاولات أوسع لاختراق الأنظمة الداخلية أو تنفيذ هجمات تستهدف العاملين والعملاء معاً.

وتعززت هذه المزاعم بعد نشر عينات من الملفات المسروقة، قيل إنها أُرفقت لإثبات صحة الاختراق، فيما يجري الحديث عن تحقيق قائم لتقييم حجم الحادثة وتأثيرها المحتمل.

وفي موازاة ذلك، ظهرت اتهامات على منصات التواصل تفيد بأن جميع سجلات العملاء ربما تكون قد تعرضت للسرقة، وسط انتقادات لطريقة التعامل مع الحادثة، لا سيما في ما يتعلق بإجراءات الحماية الداخلية وبيانات اعتماد الموظفين.

ويعيد هذا التطور تسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بمتاجر الموزعين المعتمدين، التي تساعد شركات الاتصالات على توسيع انتشارها وخدمة عدد أكبر من العملاء، لكنها كثيراً ما تواجه انتقادات بسبب ضعف تدابير الأمان مقارنة بالمتاجر التابعة مباشرة للشركات الأم.

ورغم أن مثل هذه الحوادث لم تعد نادرة في قطاع الاتصالات، فإنها تذكّر مجدداً بأن سلاسل التوزيع والشركاء التجاريين باتوا يشكلون نقطة حساسة في معادلة الأمن السيبراني، خصوصاً عندما يتعلق الأمر ببيانات العملاء والموظفين في آن واحد. (phone arena)
