Najib Mikati
جيميني يرفع ذكاء سيري.. تحديث كبير من أبل قد يصل قريبًا

24-03-2026 | 02:29
جيميني يرفع ذكاء سيري.. تحديث كبير من أبل قد يصل قريبًا
A+
A-
كان شهر آذار حافلًا لشركة أبل، فقد أعلنت عن ثمانية منتجات جديدة، وحطمت رقمًا قياسيًا في إطلاق أجهزة ماك، وغيرها من الأمور، وقد يتبع ذلك أحد أكثر إصدارات "أبل" ترقبًا منذ سنوات وهو ميزة "الذكاء الشخصي" للمساعد الصوتي "سيري" و"Apple Intelligence".

كشفت "أبل" عن "Apple Intelligence" لأول مرة كجزء من iOS 18 في مؤتمرها "WWDC 2024" في حزيران 2024. وقد أطلقت "أبل" معظم ميزات "Apple Intelligence" في إصدارات iOS 18.1 وiOS 18.2 وiOS 18.3 وiOS 18.4.
ومع ذلك، لم يتم تضمين ميزة "الذكاء الشخصي" لسيري في دورة إصدار iOS 18. ولم يتم تضمين نوع ميزات التفاعل داخل التطبيقات والوعي بالمحتوى على الشاشة التي أعلنت عنها "أبل" في الأصل، بحسب تقرير لموقع "9to5Mac" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business".

وأجلت "أبل" رسميًا قبل عام إصدار نسخة "سيري" الأكثر تخصيصًا، وتحديدًا في 7 آذار 2025.

في ذلك الوقت، استخدمت "أبل" عبارة "خلال العام المقبل" بذكاء للإشارة إلى أن إعلان العام الماضي لن يكون جاهزًا قبل العام المقبل على أقرب تقدير.

ثم في 12 كانون الاول 2026، أعلنت "أبل" و"غوغل" بشكل مشترك أن الشركتين تتعاونان على ترقية "سيري" و"Apple Intelligence" باستخدام ذكاء "جيميناي" الاصطناعي من "غوغل".

وذكرت التقارير أن "أبل" استهدفت إصدار iOS 26.4 لإطلاق أولى التحسينات المدعومة بجيميناي. ورغم أن هذا الإصدار كان غنيًا بالميزات، إلا أن ميزات "سيري" الجديدة لم تكن موجودة.

قبل إصدار النسخة التجريبية الأولى للمطورين من iOS 26.4، ذكرت وكالة بلومبرغ أن "أبل" ستستهدف بدلًا من ذلك iOS 26.5 وiOS 27.

وألمحت "أبل" إلى أن المستخدمين سيرون في النهاية ميزات أكثر لسري و"Apple Intelligence" باستخدام النظام الجديد مقارنة بالقدرات غير الصادرة التي أعلنت عنها في الأصل.

ومن المنطقي أن تحاول "أبل" شحن الميزات التي كانت مخصصة في الأصل لتحديث iOS 18 ضمن إصدار iOS 26.5. فبعد كل شيء، من المحتمل أن يكون iOS 26.5 هو الإصدار المستقر من برامج أبل حتى يتم الانتهاء من iOS 27.0 في ايلول.

يمكن تأجيل أي ميزات لم يُعلن عنها بعد إلى معاينة iOS 27 في يونيو، وقد تستغرق هذه الميزات شهري تموز وآب قبل إطلاقها في ايلول.

جدول زمني متفائل
لا يزال هناك متسع من الوقت للتفاؤل بشأن سيري مع ميزة الذكاء الشخصي في آذار.

يستند هذا المسار المتفائل إلى الجدول الزمني الذي وضعته "أبل" لإصدار النسخة التجريبية الأولى من iOS 26.3، والنسخة النهائية من iOS 26.3، والنسخة التجريبية الأولى للمطورين من iOS 26.4.

وأصدرت "أبل" النسخة التجريبية الأولى من iOS 26.3 يوم الأربعاء 4 شباط، وأصدرت iOS 26.3 يوم الأربعاء 11 شباط، وأصدرت النسخة التجريبية الأولى من iOS 26.4 يوم الاثنين 16 شباط.

وهذا يعني سبعة أيام بين النسخة التجريبية والإصدار الرسمي، ثم خمسة أيام بين الإصدار الرسمي والنسخة التجريبية التالية للمطورين. من الأربعاء إلى الأربعاء، ثم من الأربعاء إلى الاثنين.

وفي حال تطبيق وتيرة الإصدارات نفسها للتنبؤ بموعد أول نسخة تجريبية من iOS 26.5، فهناك بالفعل معلومة واحدة، فقد أصدرت "أبل" النسخة التجريبية من iOS 26.4 يوم الأربعاء 18 آذار.

بعد ذلك، قد تُصدر "أبل" iOS 26.4 للجمهور يوم الأربعاء 25 آذار، وإذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، يُمكن أن تُصدر أول نسخة تجريبية من iOS 26.5 يوم الاثنين 30 آذار.

تحتاج "أبل" فقط إلى تضمين بعض الميزات المدعومة بجيميناي في أول نسخة تجريبية للمطورين من iOS 26.5. ويبذل فريق الشركة جهودًا كبيرة في هذا الإطار الزمني، لكن الأمر ليس مستحيلًا.

إذا حدث هذا، فستصدر "أبل" تقنيًا ميزات "سيري" و"Apple Intelligence" التي طال انتظارها في الربع الأول من عام 2026، حتى لو تلقى معظم المستخدمين التحديث في نيسان أو ايار.

ويعتمد هذا الأمر أكثر على مدى جاهزية الميزات لإصدار تجريبي للمطورين.
