|
تكنولوجيا وعلوم

هل إعادة تشغيل الراوتر أسبوعيًا تحل مشاكل الإنترنت؟

Lebanon 24
24-03-2026 | 07:09
هل إعادة تشغيل الراوتر أسبوعيًا تحل مشاكل الإنترنت؟
في عالم الاتصالات المنزلية، قد يبدو سؤال كم مرة يجب عليك فصل الراوتر؟ بسيطًا، لكن الإجابة تعتمد على كيفية استخدامك للشبكة وجودة الاتصال لديك.

في هذا السياق، ناقش تقرير جديد فوائد إعادة تشغيل الراوتر من خلال فصل الطاقة ثم توصيلها، وكيف يمكن أن يساعد ذلك في تحسين أداء الإنترنت لديك.

أصبحت إعادة تشغيل الراوتر من الحلول التقنية الشائعة التي يستخدمها الكثيرون عندما يواجهون مشاكل في الاتصال. وهذه العملية ليست مميزة فقط لأجهزة الكمبيوتر، بل تشمل أيضًا الأجهزة الذكية، التلفزيونات، وحدات الألعاب، بل وحتى أجهزة المودم والراوتر. 

وكلما أعدت تشغيل الراوتر، فإنه يقوم بإغلاق كافة العمليات التي تعمل في الخلفية ويعيد تحميل نظام التشغيل الخاص به. هذا يمنحه بداية جديدة يمكن أن تعالج بطء الأداء، مشاكل الاتصال، أو حتى التقاط إعدادات الشبكة بشكل صحيح بعد تغييرات في البيئة المنزلية. 

وهنا من المهم التفريق بين إعادة التشغيل Reboot وإعادة الضبطReset . فإعادة التشغيل تمنح الجهاز فرصة لمسح ذاكرته المؤقتة وإعادة تهيئة الاتصالات دون المساس بالإعدادات التي قمت بضبطها شخصيًا.

أما إعادة الضبط إلى إعدادات المصنع فتمسح كل الإعدادات وتعيد الراوتر إلى حالته الأصلية، وهي خطوة لا يُنصح بها إلا عند مواجهة خلل كبير في النظام.

فصل الراوتر
لا يوجد رقم دقيق يصلح للجميع، لكن الخبراء عادةً ما ينصحون بإعادة تشغيل الراوتر أسبوعيًا كحد أدنى للحفاظ على أدائه وصحته. البعض يرى أن فصل الراوتر كل ثلاثة أيام قد يكون مفيدًا في حال استمرار المشاكل أو وجود أجهزة كثيرة متصلة بالشبكة. 

أما إذا لاحظت أن الإنترنت يتباطأ أو يتقطع رغم أن المودم نفسه يعمل بشكل طبيعي، فإن إعادة تشغيل الراوتر عند الحاجة غالبًا ما تكون أول خطوة بسيطة وفعالة يمكنك تجربتها. 

والطريقة الأبسط لإعادة التشغيل هي فصل سلك الطاقة من الراوتر، ثم الانتظار حوالي 30 ثانية قبل إعادة توصيله. وهذا يمنح الجهاز فرصة لتفريغ الطاقة الداخلية ومسح الذاكرة المؤقتة. 

ويمكن أيضًا استخدام تطبيقات الهواتف المحمولة أو لوحة إعدادات الراوتر لإجراء إعادة تشغيل مباشرة دون الحاجة إلى فصل الجهاز كهربائيًا.

 وبعض الشركات المصنعة توفر خيار إعادة التشغيل التلقائي المبرمج عبر التطبيق أو الإعدادات الداخلية، حيث يمكن جدولة عملية إعادة التشغيل بشكل دوري يومي، أسبوعي، أو شهري دون تدخل يدوي.
