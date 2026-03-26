تكنولوجيا وعلوم

عطل مفاجئ يضرب تطبيق X

Lebanon 24
26-03-2026 | 04:28
عطل مفاجئ يضرب تطبيق X
عطل مفاجئ يضرب تطبيق X photos 0
تعطّلت منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (X)، المملوكة للمليادرير الأميركي إيلون ماسك، والتي كانت تُعرف سابقاً باسم "تويتر"، لدى آلاف المستخدمين حول العالم، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وأميركا والهند وأستراليا وعدد آخر من دول العالم.

وبحسب موقع تتبع الأعطال Downdetector، أبلغ أكثر من 30 ألف مستخدم عن مشكلات في المنصة اليوم الخميس.

وأظهرت البيانات ارتفاعاً حاداً في البلاغات داخل الولايات المتحدة، حيث بلغت الذروة عند الساعة 2:15 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي (EST)، مع تسجيل نحو 31,600 بلاغ عن صعوبات في الوصول إلى المنصة. وأفاد نحو 50% من المستخدمين بوجود مشكلات في "الخط الزمني"، فيما ذكر 41% أنهم غير قادرين على الدخول إلى تطبيق "إكس"، بينما أشار 6% إلى أعطال في الموقع الإلكتروني، وفق موقع "mint".
ورغم أن العطل بدأ في الولايات المتحدة، فإن الشكاوى بدأت تتزايد أيضاً في الهند، حيث تجاوزت البلاغات 1000 تقرير، مع تأكيد المستخدمين عدم قدرتهم على الوصول إلى المنصة.

ووفقاً لموقع آخر لتتبع الأعطال، Statusgator، يبدو أن العطل يؤثر على مستخدمين في الولايات المتحدة والهند والمملكة المتحدة، إلى جانب دول أخرى.

واتجه المستخدمون إلى منصات تواصل اجتماعي أخرى مثل Reddit وثريدز وإنستغرام، للتحقق مما إذا كانت المشكلة عامة أم فردية.

واشتكى العديد من المستخدمين من ظهور الجدول الزمني فارغا وعدم تحميل الملفات الشخصية على المنصة.
وكتب أحد المستخدمين على "ثريدز": "تويتر معطّل مجدداً، يبدو أن هذه هي المرة الخامسة هذا الشهر أو شيء من هذا القبيل. أعتقد أن هذا ما يحدث عندما تستغني عن جميع مهندسيك".

فيما قال مستخدم آخر: "هل تويتر معطّل لديكم أيضاً؟. تحققت من Downdetector والتقارير ترتفع بشكل كبير. هل تم اختراقه؟ شاركونا ما تعرفونه في التعليقات".
