تكنولوجيا وعلوم

آبل تطوي صفحة "ماك برو"

27-03-2026 | 05:39
أوقفت "آبل" رسميًا إنتاج جهاز "ماك برو"، بعدما أزالته من موقعها الإلكتروني وأكدت لموقع "9to5Mac" أنها لا تعتزم طرح نسخة جديدة منه. وباتت صفحة الشراء تعيد المستخدمين إلى الصفحة الرئيسية لأجهزة "ماك"، من دون أي وجود للجهاز.

ويأتي هذا القرار بعد مسار متقلب مرّ به "ماك برو". فنسخة 2013 الأسطوانية، التي عُرفت بتصميم "سلة المهملات"، لفتت الأنظار بشكلها المختلف، لكنها لم تنجح في تلبية احتياجات المستخدمين المحترفين، بسبب مشكلات التبريد ومحدودية التطوير، قبل أن تستمر "آبل" في بيعها سنوات من دون تحديث.

وفي 2019، أعادت الشركة تقديم "ماك برو" بتصميم البرج مع إمكانات توسعة أوسع عبر بطاقات "PCIe"، ليظهر كخيار قوي في عصر معالجات "إنتل". لكن مع انتقال "آبل" إلى شرائحها الخاصة، بدا أن مستقبل هذا الجهاز أصبح محدودًا.

ومع طرح "ماك ستوديو"، اتضح اتجاه الشركة أكثر، إذ قدمت جهازًا مكتبيًا أصغر وأكثر كفاءة وبسعر أقل، ما قلل الحاجة إلى الإبقاء على "ماك برو" ضمن التشكيلة.

وبذلك، يبدو أن "ماك ستوديو" بات الخيار المكتبي الاحترافي الأبرز لدى "آبل"، في وقت تستمر فيه الشركة بتوفير مجموعة من الأجهزة الأخرى التي تغطي فئات الاستخدام المختلفة، سواء في الحواسيب المحمولة أو المكتبية.
آبل تكشف عن ماك بوك برو بمعالجات M5
ويتكوف: عودة الرهائن تطوي صفحة مؤلمة وتمهد طريق السلام
لابورتا يطوي صفحة السوبرليغ.. عودة إلى "يويفا" وقطيعة مع مشروع "بلا فوائد"
وداعاً للكاميرات الاحترافية؟ "أبل" تفاجئ العالم بتقنية مذهلة في "آيفون 18 برو"
