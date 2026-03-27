آبل تطوي صفحة "ماك برو"

أوقفت "آبل" رسميًا إنتاج جهاز "ماك برو"، بعدما أزالته من موقعها الإلكتروني وأكدت لموقع "9to5Mac" أنها لا تعتزم طرح نسخة جديدة منه. وباتت صفحة الشراء تعيد المستخدمين إلى الصفحة الرئيسية لأجهزة "ماك"، من دون أي وجود للجهاز.



ويأتي هذا القرار بعد مسار متقلب مرّ به "ماك برو". فنسخة 2013 الأسطوانية، التي عُرفت بتصميم " "، لفتت الأنظار بشكلها المختلف، لكنها لم تنجح في تلبية احتياجات المستخدمين المحترفين، بسبب مشكلات التبريد ومحدودية التطوير، قبل أن تستمر "آبل" في بيعها دون تحديث.



وفي 2019، أعادت الشركة تقديم "ماك برو" بتصميم البرج مع إمكانات توسعة أوسع عبر بطاقات "PCIe"، ليظهر كخيار قوي في عصر معالجات " ". لكن مع انتقال "آبل" إلى شرائحها الخاصة، بدا أن مستقبل هذا الجهاز أصبح محدودًا.



ومع طرح " "، اتضح اتجاه الشركة أكثر، إذ قدمت جهازًا مكتبيًا أصغر وأكثر كفاءة وبسعر أقل، ما قلل الحاجة إلى الإبقاء على "ماك برو" ضمن التشكيلة.



وبذلك، يبدو أن "ماك ستوديو" بات الخيار المكتبي الاحترافي الأبرز لدى "آبل"، في وقت تستمر فيه الشركة بتوفير مجموعة من الأجهزة الأخرى التي تغطي فئات الاستخدام المختلفة، سواء في الحواسيب المحمولة أو المكتبية.

