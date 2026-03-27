Advertisement

iPhone القابل للطي يثير الجدل

27-03-2026 | 14:04
iPhone القابل للطي يثير الجدل
تتزايد التكهنات حول دخول Apple رسميًا إلى سوق الهواتف القابلة للطي، وهو المجال الذي تسيطر عليه حاليًا شركات مثل Samsung من خلال سلسلة galaxy Z، ومع تزايد التسريبات، بدأ الحديث لا يقتصر فقط على مواصفات الجهاز، بل امتد ليشمل اسمه التجاري المرتقب.
أسماء محتملة تثير الجدل

وفقًا لما يتم تداوله عبر منصات التواصل، ظهرت عدة أسماء مرشحة لهاتف iphone القابل للطي، من أبرزها:
- iPhone Ultra
- iPhone Fold
- iFold
- iPhone Pro Fold
- iPhone Air Fold
- iPhone Open

وتعكس هذه الأسماء اتجاهين: الأول يعتمد على إضافة كلمة “Fold” بشكل مباشر، وهو الأسلوب الشائع في السوق، بينما يميل الاتجاه الآخر إلى ابتكار اسم جديد كليًا مثل “iFold” بما يتماشى مع هوية آبل البسيطة.

استراتيجية آبل في اختيار الأسماء
تشتهر Apple بسياسة دقيقة في اختيار أسماء منتجاتها، حيث تحرص على أن تكون الأسماء سهلة، واضحة، وقابلة للتسويق عالميًا. وعلى مدار السنوات، استخدمت الشركة تسميات مثل “Pro” و”Max” و”Ultra” للدلالة على الفئات الأعلى، وهو ما قد يدفعها لاختيار اسم يجمع بين الابتكار والتصنيف، مثل iPhone Ultra أو iPhone Pro Fold.
كما قد تتجنب الشركة استخدام كلمة “Fold” بشكل مباشر، لتقديم هوية مختلفة عن المنافسين، خاصة وأنها عادة ما تسعى لتمييز منتجاتها عن باقي السوق.

هل يكون التصميم عامل الحسم؟
اختيار الاسم قد يرتبط بشكل كبير بتصميم الجهاز نفسه، فإذا اعتمدت Apple تصميمًا يفتح ككتاب، فقد يكون “Fold” خيارًا منطقيًا، أما إذا قدمت مفهومًا جديدًا كليًا، فقد نرى اسمًا مبتكرًا يعكس هذا التغيير، وتشير التقارير إلى أن Apple تعمل منذ سنوات على تطوير تقنيات شاشات مرنة، مع تركيز كبير على تحسين المتانة وتقليل تجعد الشاشة، وهي من أبرز التحديات التي تواجه هذا النوع من الأجهزة.

ولعل دخول Apple إلى سوق الهواتف القابلة للطي سيشكل نقطة تحول كبيرة، حيث سيزيد من حدة المنافسة مع شركات مثل Samsung، التي قطعت شوطًا كبيرًا في هذا المجال. كما قد يدفع ذلك باقي الشركات إلى تسريع وتيرة الابتكار، وفي حال نجاح Apple في تقديم تجربة مختلفة، قد تعيد تعريف هذا القطاع بالكامل، كما فعلت سابقًا مع أول iPhone.

وحتى الآن، لم تؤكد Apple بشكل رسمي أي تفاصيل حول الهاتف القابل للطي، سواء من حيث الاسم أو المواصفات أو موعد الإطلاق. لكن الاهتمام المتزايد يعكس حجم الترقب لهذا المنتج، الذي قد يكون من أهم إصدارات الشركة خلال السنوات القادمة.
Advertisement
