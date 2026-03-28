تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم

أبل تطلق ميزة الترجمة الفورية عبر AirPods

Lebanon 24
28-03-2026 | 08:53
A-
A+
أبل تطلق ميزة الترجمة الفورية عبر AirPods
أبل تطلق ميزة الترجمة الفورية عبر AirPods photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أعلنت شركة أبل عن إطلاق ميزة “Live Translation” الجديدة، التي تتيح ترجمة المحادثات بشكل فوري عبر سماعات AirPods، دون الحاجة إلى إيقاف الحديث أو النظر إلى الهاتف.

دعم لأحدث الأجهزة

تتوفر الميزة مع تحديث iOS 26، وتدعم عدداً من موديلات AirPods الحديثة، من بينها:

  • AirPods 4 (مع إلغاء الضوضاء)
  • AirPods Pro 2
  • AirPods Pro 3
  • AirPods Pro Max 2026

كما تتطلب الميزة استخدام أجهزة iphone 15 Pro أو الإصدارات الأحدث مثل سلسلة iphone 16 وiPhone 17، مع تفعيل نظام Apple Intelligence.

ترجمة فورية مع الحفاظ على الخصوصية

تعتمد الميزة على المعالجة المحلية داخل الجهاز، ما يعني أن المحادثات لا تُرسل إلى خوادم خارجية، وهو ما يعزز خصوصية المستخدمين.

طرق التفعيل

يمكن تشغيل الترجمة الحية عبر:

  • تطبيق Translate على آيفون واختيار “Live Translation”
  • الضغط المطوّل على سماعات AirPods
  • استخدام الأوامر الصوتية عبر siri

وبعد التفعيل، تُترجم المحادثات مباشرة وتُبث عبر السماعات، مع إمكانية عرض النص المترجم على شاشة الهاتف.

استخدامات متعددة

تُسهّل الميزة التواصل في مواقف مختلفة، مثل السفر، والاجتماعات متعددة اللغات، أو المحادثات اليومية بين أشخاص يتحدثون لغات مختلفة، في خطوة تعكس توجه أبل نحو دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تجربة المستخدم.

تحديات تقنية أولية

ورغم الإعلان الرسمي، أشار بعض المستخدمين في تجارب أولية إلى وجود صعوبات تقنية وأخطاء عند تشغيل الميزة في بعض الحالات، خاصة أثناء المكالمات. ومن المتوقع أن تعمل التحديثات القادمة على تحسين الأداء وتوسيع دعم اللغات.

وتأتي هذه الخطوة ضمن منافسة متزايدة في مجال الترجمة الفورية، بعد تحركات من شركات أخرى مثل غوغل، التي طورت تقنيات مشابهة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

 
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24