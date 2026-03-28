أبل تطلق ميزة الترجمة الفورية عبر AirPods

أعلنت شركة أبل عن إطلاق ميزة “Live Translation” الجديدة، التي تتيح ترجمة المحادثات بشكل فوري عبر سماعات AirPods، دون الحاجة إلى إيقاف الحديث أو النظر إلى الهاتف.

دعم لأحدث الأجهزة

تتوفر الميزة مع تحديث iOS 26، وتدعم عدداً من موديلات AirPods الحديثة، من بينها:

AirPods 4 (مع إلغاء الضوضاء)

AirPods Pro 2

AirPods Pro 3

AirPods Pro Max 2026

كما تتطلب الميزة استخدام أجهزة 15 Pro أو الإصدارات الأحدث مثل سلسلة وiPhone 17، مع تفعيل نظام Apple Intelligence.

ترجمة فورية مع الحفاظ على الخصوصية

تعتمد الميزة على المعالجة المحلية داخل الجهاز، ما يعني أن المحادثات لا تُرسل إلى خوادم خارجية، وهو ما يعزز خصوصية المستخدمين.

طرق التفعيل

يمكن تشغيل الترجمة الحية عبر:

تطبيق Translate على آيفون واختيار “Live Translation”

الضغط المطوّل على سماعات AirPods

وبعد التفعيل، تُترجم المحادثات مباشرة وتُبث عبر السماعات، مع إمكانية عرض النص المترجم على شاشة الهاتف.

استخدامات متعددة

تُسهّل الميزة التواصل في مواقف مختلفة، مثل السفر، والاجتماعات متعددة اللغات، أو المحادثات اليومية بين أشخاص يتحدثون لغات مختلفة، في خطوة تعكس توجه أبل نحو دمج تقنيات في تجربة المستخدم.

تحديات تقنية أولية

ورغم الإعلان الرسمي، أشار بعض المستخدمين في تجارب أولية إلى وجود صعوبات تقنية وأخطاء عند تشغيل الميزة في بعض الحالات، خاصة أثناء المكالمات. ومن المتوقع أن تعمل التحديثات على تحسين الأداء وتوسيع دعم اللغات.

وتأتي هذه الخطوة ضمن منافسة متزايدة في مجال الترجمة الفورية، بعد تحركات من شركات أخرى مثل ، التي طورت تقنيات مشابهة باستخدام الذكاء الاصطناعي.