النظارات الذكية.. تهديد صامت للخصوصية في الأماكن العامة

في عصرٍ تلاشت فيه الحدود بين النظارات الطبية العادية وأدوات التجسس فائقة التطور، لم يعد "النظر" مجرد حاسة، بل تحول إلى "تسجيل" صامت يهدد خصوصيتك في كل زاوية.



ومع انتشار النظارات الذكية المزودة بكاميرات وقدرات تسجيل متقدمة، أصبح من الصعب ملاحظة من يستخدمون هذه التقنية لتصويرك دون علمك.



وعلى الرغم من المظهر التقليدي الذي يموه حقيقة هذه الأجهزة، إلا أن ثمة تفاصيل هندسية دقيقة وعلامات تقنية فارقة يمكنها فضح العدسات المتربصة وتوثيقها للصور والفيديو في الأماكن العامة.



أول ما يجب الانتباه إليه في النظارات هو الشكل الخارجي. فالنظارات الذكية التي تحتوي على كاميرات غالبًا ما تكون أكثر سماكة وثقلًا مقارنةً بالنظارات التقليدية، وذلك بسبب وجود مكونات مثل الكاميرا والبطارية داخل الإطار.



على سبيل المثال، في نظارات "Meta Ray-Ban" الذكية، توجد عدسة صغيرة تقع غالبًا في الزاوية العلوية اليسرى من الإطار، وهي علامة واضحة ما تبحث عنه.



كما يمكن أن ترى مصباح "LED" صغير بالقرب من الكاميرا يضيء لفترة قصيرة عند التصوير، ويظل مضاءً أو يتوهّج خلال تسجيل الفيديو. ومع ذلك، قد يكون من الصعب رؤيته في أماكن مشمسة أو مضيئة، كما قد يقوم بعض المستخدمين بتغطية هذا الضوء عمدًا.



قد لا يكشف الشكل وحده ما إذا كان يتم التصوير. لذلك من المهم أيضًا مراقبة سلوك الشخص الذي يرتدي النظارات. فإذا رأيت شخصًا ينقر باستمرار على جانب الإطار أو يستخدم أوامر صوتية مثل "التقاط صورة" أو "بدء التسجيل"، فهناك احتمال كبير أنه يقوم بتسجيل محتوى.



بالإضافة إلى ذلك، يمكن في بعض الأحيان سماع صوت نقر خفيف يشبه صوت غالق الكاميرا أثناء التقاط الصور، خصوصًا في البيئات الهادئة.



مع التطور السريع للتكنولوجيا، أصبحت هناك بالفعل تطبيقات تحاول مساعدة المستخدمين في كشف وجود نظارات ذكية في محيطهم عبر مراقبة إشارات البلوتوث الصادرة عنها، رغم أن هذه الأدوات قد تعطي أحيانًا نتائج غير دقيقة.



كما يجدر الانتباه إلى أن بعض النظارات الذكية قد لا تحتوي على كاميرا إطلاقًا، بل تركّز على عرض المعلومات أو تقديم وظائف أخرى، لذا فإن مجرد وجود سماعة أو ميزات ذكية لا يعني دائمًا وجود كاميرا تسجيل.



إذا شعرت أن شخصًا ما يقوم بتصويرك دون إذنك، فإن الخيارات القانونية قد تكون محدودة في الأماكن العامة، حيث يسمح القانون غالبًا بتسجيل الفيديو طالما لم يكن هناك انتهاك واضح للخصوصية.



ومع ذلك، يُنصح بالتحرك خارج خط رؤية الكاميرا المتجهة للأمام، لأن معظم النظارات الذكية لديها عدسة ثابتة موجهة إلى الأمام.



من جهة أخرى، غير مرتاح، يمكنك ببساطة إبلاغ الشخص بأنك لاحظت ما يفعله وطلب التوقف عن التسجيل، أو طلب مساعدة من إدارة المكان أو الأمن عند وجودهم.



