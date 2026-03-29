تكنولوجيا وعلوم

Google تطلق أداة جديدة لحل مشاكل البلوتوث في هواتف Pixel

Lebanon 24
29-03-2026 | 23:00
A-
A+
Google تطلق أداة جديدة لحل مشاكل البلوتوث في هواتف Pixel
Google تطلق أداة جديدة لحل مشاكل البلوتوث في هواتف Pixel
بدأت شركة جوجل في طرح أداة جديدة ومفيدة لمستخدمي هواتف Pixel، تهدف إلى حل واحدة من أكثر المشاكل إزعاجًا وهى انقطاع أو ضعف اتصال البلوتوث.

الميزة الجديدة تُسمى bluetooth Diagnostics (تشخيص البلوتوث)، وهي جزء من تحديث لتطبيق إصلاح الأعطال على هواتف Pixel ، تساعد هذه الأداة المستخدم على:

اكتشاف سبب مشكلة البلوتوث.
اختبار الاتصال مع الأجهزة المرتبطة .
تقديم حلول فورية لتحسين الأداء .

 

كيف تصل إلى الميزة؟
يمكنك الوصول إليها بسهولة من خلال:
الإعدادات ثم الأجهزة المتصلة  ثم البلوتوث ، أو من خلال تشخيص البلوتوث أو الإعدادات ثم صحة الجهاز والدعم ثم تشخيص البلوتوث .

ماذا تفعل الأداة بالضبط؟ عند تشغيلها، تقوم الأداة بـ:

إجراء اختبار شامل لاتصال البلوتوث .
فحص توافق الهاتف مع الأجهزة المرتبطة (مثل السماعات والساعات) .
تحديد المشكلة بدقة .
اقتراح حلول مباشرة .

ومن أبرز الحلول التى قد تقترحها:
تقريب الجهاز من الهاتف .
إعادة تشغيل الجهاز المتصل .
حذف الاتصال وإعادة الاقتران .
مسح سجل البلوتوث .

 مميزات إضافية في هواتف Pixel
الميزة جزء من مجموعة أدوات تشخيص تشمل: تشخيص البطارية ، اختبار اللمس ، حرارة الجهاز ، مشاكل الشبكة ، تشخيص البلوتوث ، وهذا يعزز تجربة المستخدم دون الحاجة لتطبيقات خارجية.

وعن البلوتوث فى باقي الهواتف ، بعض الهواتف مثل جالاكسى توفر أيضًا أدوات تشخيص، لكنها غالبًا تركز على فحص الهاردوير فقط، وليس تجربة الاتصال بشكل كامل ، أما أجهزة أيفون فتحتوى على وضع تشخيص مخفي، لكنه أقل سهولة في الاستخدام وليس مخصصًا للبلوتوث فقط.

وتمثل الميزة الجديدة ، من جوجل خطوة ذكية لتحسين تجربة المستخدم، خاصة لمن يعانون من مشاكل متكررة في البلوتوث، بدلًا من البحث عن حلول معقدة، أصبح بإمكانك الآن تشخيص المشكلة وإصلاحها خلال دقائق من داخل الهاتف نفسه.
 
