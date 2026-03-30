سامسونغ توسّع التجربة.. One UI 8.5 يصل إلى هواتف جديدة

بدأت طرح البرنامج التجريبي لواجهة "One UI 8.5" لهاتفي " Z Fold 6" و"Galaxy Z Flip 6"، على أن تكون أول الأسواق التي حصلت على التحديث، مع ترقب توسعه إلى أسواق أخرى قريباً، بينها وبريطانيا والولايات المتحدة.



ويأتي إطلاق النسخة التجريبية بعد تسريبات تحدثت في الأيام الماضية عن قرب توسيع البرنامج ليشمل الهاتفين، وهو ما تأكد الآن مع بدء الإتاحة الرسمية.



وتتضمن الواجهة الجديدة تعديلات بصرية واضحة تمنح النظام تصميماً أكثر حداثة، إلى جانب مزايا إضافية تهدف إلى تسهيل الاستخدام وتحسين تجربة الجهازين.



ولتحميل النسخة التجريبية، يتعين على المستخدمين الدخول إلى تطبيق "Samsung Members"، ثم العثور على إعلان البرنامج التجريبي الخاص بالجهاز والتسجيل فيه. بعد ذلك يمكن التوجه إلى "الإعدادات"، ثم "تحديث البرنامج"، واختيار "تنزيل وتثبيت" للحصول على التحديث وتثبيته.

