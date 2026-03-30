متفرقات
"مترجم فوري" في أذنك.. ميزة من "أبل" لمستخدمي سماعات AirPods
Lebanon 24
30-03-2026
|
16:00
كشفت تقارير تقنية عن ميزة ثورية جديدة تتيح لمستخدمي سماعات AirPods من شركة "أبل" الاستفادة من "الترجمة الحية الفورية" أثناء المحادثات المباشرة.
وتعتمد هذه التقنية على دمج قدرات المعالجة في السماعات مع تطبيقات
الذكاء الاصطناعي
في أجهزة "آيفون"، مما يسمح بترجمة الكلام المنطوق من لغات أجنبية وتحويله إلى صوت مسموع داخل أذن المستخدم في الوقت الحقيقي وبأقل قدر من التأخير.
وتهدف هذه الخطوة إلى كسر حواجز اللغة في السفر والأعمال، حيث تعمل السماعات كمترجم شخصي "خفي" يلتقط الأصوات المحيطة ويحللها بدقة.
وتأتي هذه الإضافة ضمن توجه "أبل" لتعزيز منظومتها البرمجية بميزات ذكاء اصطناعي تجعل من أجهزتها القابلة للارتداء أدوات إنتاجية وتواصل متكاملة، مع التركيز على وضوح الصوت وعزل الضوضاء لضمان دقة الترجمة حتى في الأماكن المزدحمة.
