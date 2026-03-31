Advertisement

رفع سعر الوصول لخدمة X Pro بخمسة أضعاف.. اليكم السعر الجديد

31-03-2026 | 01:47
باتت شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" تقيد حاليًا الوصول إلى إصدارها المتقدم "X Pro" لعملاء باقة "+X Premium"، التي تبلغ تكلفتها 40 دولارًا شهريًا.

ويقدم إصدار "X Pro" واجهة ويب لإدارة عدة خلاصات وقوائم، وكان يُعرف سابقًا باسم "TweetDeck" قبل أن يشتري إيلون ماسك "تويتر"، وكان مجاني الاستخدام.
وقبل 26 آذار، كان المشتركون في باقة "Premium" العادية بسعر 8 دولارات شهريًا قادرين على استخدام "X Pro"، والآن تطلب "إكس" الاشتراك في خطة أغلى بخمس مرات، بحسب تقرير لموقع "MacRumors" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

لم يتم إخطار مستخدمي "X Pro" بهذا التغيير، وانقطع وصولهم فجأة لهذا الإصدار، مما أدى إلى العديد من الشكاوى على شبكة التواصل الاجتماعي.

وعلى موقعها الإلكتروني، تُشير "إكس" إلى أن الميزات المشمولة في باقة "Premium" قد تكون "قابلة للتغيير في أي وقت في إطار سعينا المستمر لتحسين الخدمة".

ويوضح مركز المساعدة الخاص بمنصة إكس بوضوح أن الوصول إلى "X Pro" يقتصر الآن على باقة "+Premium".

ولدى منصة إكس ثلاث باقات اشتراك: الباقة الأساسية مقابل 3 دولارات شهريًا أو 32 دولارًا سنويًا، وباقة "Premium" مقابل 8 دولارات شهريًا أو 84 دولارًا سنويًا، وباقة "+Premium" مقابل 40 دولارًا شهريًا أو 395 دولارًا سنويًا.

وتتضمن الباقة الأساسية إعلانات، بينما تحتوي باقة على نصف عدد الإعلانات، أما باقة "Premium" فتحتوي على نصف عدد الإعلانات، في حين لا تحتوي باقة "+Premium" على أي إعلانات باستثناء المحتوى الممول.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إرتفاع لافت لسعر الكيلواط... إليكم تسعيرة المولدات الخاصة
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 13:57:31 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 13:57:31 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع اضافي في اسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 13:57:31 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع اضافي في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 13:57:31 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
06:08 | 2026-03-31
Lebanon24
04:45 | 2026-03-31
Lebanon24
04:27 | 2026-03-31
Lebanon24
23:00 | 2026-03-30
Lebanon24
16:00 | 2026-03-30
Lebanon24
14:00 | 2026-03-30
