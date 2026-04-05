تكنولوجيا وعلوم
كيف تحافظ على نظافة سماعات «إيربودز»؟
Lebanon 24
05-04-2026
|
16:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
يلحظ العديد من مستخدمي سماعات الأذن، وخاصة «إيربودز» من
شركة أبل
، تراكم طبقة صفراء أو بنية خفيفة على أطراف السيليكون أو الشبكات المعدنية وحتى داخل علبة الشحن
مع مرور الوقت
، وهو أمر طبيعي ناتج غالباً عن تراكم شمع الأذن، لكنه قد يتحول إلى بيئة مناسبة لنمو البكتيريا إذا لم تُنظف السماعات بانتظام، مما يزيد خطر التهابات الأذن، خصوصاً خلال فصول البرد والإنفلونزا، وفقاً لما ذكرته صحيفة «إندبندنت».
ويشير اختصاصي السمع غوردون هاريسون إلى أن تنظيف السماعات لا يقتصر على الجانب الجمالي فقط، بل يعد خطوة مهمة للحفاظ على الصحة. وينصح بتنظيف أطراف السيليكون بالماء وتجفيفها جيداً، ومسح جسم السماعة بلطف باستخدام قطعة قماش مبللة بالكحول الطبي أو مناديل مضادة للبكتيريا، وتنظيف الشبكات الحساسة بواسطة فرشاة ناعمة مع تجنب دخول السوائل داخل السماعة. كما يمكن استخدام أعواد القطن برفق لإزالة الأوساخ العالقة في الحواف والزوايا، مع التأكد من جفاف جميع الأجزاء قبل إعادة التركيب أو وضع السماعات في علبة الشحن.
ويعتمد تكرار تنظيف السماعات على طبيعة الاستخدام؛ فإذا كانت تُستخدم يومياً للمكالمات أو الاستماع إلى الموسيقى، يكفي تنظيفها مرة أسبوعياً، أما في حال الاستخدام أثناء الرياضة أو في الأجواء الحارة فيُفضل تنظيفها قبل أو بعد كل استخدام، مع زيادة وتيرة التنظيف في فصل الصيف أو عند السفر إلى مناطق حارة.
