بالآيفون.. ناسا تنشر صوراً من "أرتميس 2" (صور)

وكانت الوكالة قد أعلنت في شباط اعتماد هاتف "آيفون" للاستخدام المطول في المدار، فيما تحدثت تقارير عن تزويد كل واحد من أفراد الطاقم الأربعة على متن مركبة " " بهاتف "آيفون 17 برو " لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو الشخصية.وتُظهر الصور قائد المهمة ريد وايزمان وأخصائية المهمة كريستينا كوتش وهما ينظران إلى الأرض عبر إحدى نوافذ المقصورة الرئيسية في مركبة "أوريون". ووفق بيانات منشورة على موقع " "، فقد التُقطت هذه الصور بالكاميرا الأمامية للهاتف في 2 نيسان، أي في اليوم الثاني من المهمة.أما بقية الصور التي نُشرت حتى الآن من المهمة، فتم التقاطها بكاميرات أخرى، بينها "Nikon D5" و"Nikon Z9" و"GoPro HERO4 Black".وتُعد "أرتميس 2" أول مهمة مأهولة لـ"ناسا" إلى القمر منذ عام 1972. ومن المتوقع أن يبلغ الطاقم الجانب البعيد من القمر يوم الإثنين، ليسجل بذلك أبعد مسافة يقطعها البشر بعيداً عن الأرض، على أن تعود مركبة "أوريون" إلى الأرض في 10 نيسان.