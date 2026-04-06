تكنولوجيا وعلوم
بالآيفون.. ناسا تنشر صوراً من "أرتميس 2" (صور)
Lebanon 24
06-04-2026
|
00:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت وكالة "
ناسا
" ثلاث صور لافتة التقطها
رواد الفضاء
باستخدام هاتف "آيفون 17
برو ماكس
" خلال مهمة "أرتميس 2" المتجهة إلى القمر.
وكانت الوكالة قد أعلنت في شباط اعتماد هاتف "آيفون" للاستخدام المطول في المدار، فيما تحدثت تقارير عن تزويد كل واحد من أفراد الطاقم الأربعة على متن مركبة "
أوريون
" بهاتف "آيفون 17 برو
ماكس
" لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو الشخصية.
وتُظهر الصور قائد المهمة ريد وايزمان وأخصائية المهمة كريستينا كوتش وهما ينظران إلى الأرض عبر إحدى نوافذ المقصورة الرئيسية في مركبة "أوريون". ووفق بيانات منشورة على موقع "
فليكر
"، فقد التُقطت هذه الصور بالكاميرا الأمامية للهاتف في 2 نيسان، أي في اليوم الثاني من المهمة.
أما بقية الصور التي نُشرت حتى الآن من المهمة، فتم التقاطها بكاميرات أخرى، بينها "Nikon D5" و"Nikon Z9" و"GoPro HERO4 Black".
وتُعد "أرتميس 2" أول مهمة مأهولة لـ"ناسا" إلى القمر منذ عام 1972. ومن المتوقع أن يبلغ الطاقم الجانب البعيد من القمر يوم الإثنين، ليسجل بذلك أبعد مسافة يقطعها البشر بعيداً عن الأرض، على أن تعود مركبة "أوريون" إلى الأرض في 10 نيسان.
مواضيع ذات صلة
لقطات مدهشة للأرض من رواد "أرتميس 2" في الفضاء
Lebanon 24
لقطات مدهشة للأرض من رواد "أرتميس 2" في الفضاء
06/04/2026 09:18:24
06/04/2026 09:18:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"أرتميس 2" تمهّد لعودة الإنسان إلى القمر
Lebanon 24
"أرتميس 2" تمهّد لعودة الإنسان إلى القمر
06/04/2026 09:18:24
06/04/2026 09:18:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ريما فقيه تنشر صورة لابنها من المستشفى: أرجوكم صلوا من أجله
Lebanon 24
ريما فقيه تنشر صورة لابنها من المستشفى: أرجوكم صلوا من أجله
06/04/2026 09:18:24
06/04/2026 09:18:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ناسا تكتشف مجرة نادرة شبه مظلمة باسم CDG-2
Lebanon 24
ناسا تكتشف مجرة نادرة شبه مظلمة باسم CDG-2
06/04/2026 09:18:24
06/04/2026 09:18:24
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
هل يجب ترك وحدة تحكم "بلاي ستيشن 5" تشحن طوال الليل؟
Lebanon 24
هل يجب ترك وحدة تحكم "بلاي ستيشن 5" تشحن طوال الليل؟
00:40 | 2026-04-06
06/04/2026 12:40:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرب تشتعل.. تايوان تلاحق التوظيف الصيني السري ومنافسة على مواهب الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
الحرب تشتعل.. تايوان تلاحق التوظيف الصيني السري ومنافسة على مواهب الذكاء الاصطناعي
00:34 | 2026-04-06
06/04/2026 12:34:43
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يتدخل لينكدإن في خصوصية المستخدمين؟
Lebanon 24
هل يتدخل لينكدإن في خصوصية المستخدمين؟
23:00 | 2026-04-05
05/04/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف تحافظ على نظافة سماعات «إيربودز»؟
Lebanon 24
كيف تحافظ على نظافة سماعات «إيربودز»؟
16:01 | 2026-04-05
05/04/2026 04:01:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تطبيقات موثوقة لتسجيل المكالمات.. ما هي؟
Lebanon 24
تطبيقات موثوقة لتسجيل المكالمات.. ما هي؟
11:00 | 2026-04-05
05/04/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
هكذا سيكون طقس لبنان غداً.. استعدوا وتحضروا لـ"البرق"
Lebanon 24
هكذا سيكون طقس لبنان غداً.. استعدوا وتحضروا لـ"البرق"
10:11 | 2026-04-05
05/04/2026 10:11:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الغارة على عين سعادة.. ماذا كشف رئيس البلدية؟
Lebanon 24
بعد الغارة على عين سعادة.. ماذا كشف رئيس البلدية؟
16:30 | 2026-04-05
05/04/2026 04:30:15
Lebanon 24
Lebanon 24
في الضاحية.. ماذا حصل قبل إنذار اليوم؟
Lebanon 24
في الضاحية.. ماذا حصل قبل إنذار اليوم؟
08:38 | 2026-04-05
05/04/2026 08:38:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ضابط إسرائيلي دخل لبنان.. انتقد تل أبيب وهكذا تحدث عن "الحزب"
Lebanon 24
ضابط إسرائيلي دخل لبنان.. انتقد تل أبيب وهكذا تحدث عن "الحزب"
14:00 | 2026-04-05
05/04/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد استهداف شقة في المبنى الذي يقطنه.. استشهاد مواطن في عين سعادة
Lebanon 24
بعد استهداف شقة في المبنى الذي يقطنه.. استشهاد مواطن في عين سعادة
14:41 | 2026-04-05
05/04/2026 02:41:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
00:40 | 2026-04-06
هل يجب ترك وحدة تحكم "بلاي ستيشن 5" تشحن طوال الليل؟
00:34 | 2026-04-06
الحرب تشتعل.. تايوان تلاحق التوظيف الصيني السري ومنافسة على مواهب الذكاء الاصطناعي
23:00 | 2026-04-05
هل يتدخل لينكدإن في خصوصية المستخدمين؟
16:01 | 2026-04-05
كيف تحافظ على نظافة سماعات «إيربودز»؟
11:00 | 2026-04-05
تطبيقات موثوقة لتسجيل المكالمات.. ما هي؟
08:00 | 2026-04-05
لأجهزة تلفاز "سامسونغ".. ميزة جديدة قد تهمّ الكثيرين
فيديو
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
03:42 | 2026-04-04
06/04/2026 09:18:24
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
Lebanon 24
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
16:00 | 2026-04-03
06/04/2026 09:18:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو..غارات إسرائيلية إستهدفت الجناح
Lebanon 24
بالفيديو..غارات إسرائيلية إستهدفت الجناح
17:27 | 2026-03-31
06/04/2026 09:18:24
Lebanon 24
Lebanon 24
