إطلاق هاتف "آيفون" فاخر يحمل توقيع وإرث ستيف جوبز

أطلقت شركة Caviar نسخة فاخرة من "آيفون 17 " باسم "جوبز"، تكريما لمؤسس آبل الراحل .

ويتميز الهاتف بدمج قطعة من قميص جوبز الأسود ذي الياقة العالية في شعار آبل على الجهة الخلفية، ما يجعله قطعة فنية فريدة تجمع بين التكنولوجيا والذكريات التاريخية.



ويبدأ سعر هاتف "جوبز" من 9630 دولارا أميركيا، وقد يصل إلى 11560 دولارا، ما يجعله أحد أغلى الهواتف الذكية في السوق.

وصُمم الهاتف احتفالا بالذكرى الخمسين لتأسيس آبل، ويتميز بإطار من التيتانيوم مغطى بطبقة PVD (تقنية لتغطية سطح المواد بطبقة رقيقة من أو السبائك، تستخدم في صناعة الهواتف الفاخرة والساعات والأدوات)، مع شعار آبل وقطعة قميص جوبز المدمجة وتوقيعه على الخلفية. وعند تشغيل الهاتف، تظهر شاشة تحمل شعار "Apple 50".



ولا يعتبر هاتف "جوبز" الإصدار الوحيد؛ فقد قدمت Caviar نسختين فاخرتين إضافيتين:



"التفاحة الذهبية": شعار ثلاثي الأبعاد مصنوع بالكامل من عيار 18 قيراطا، وسعره يتراوح بين 8200 و10130 دولارا.

"التفاحة السوداء": مصنوع من ألياف الكربون الرخامية والتيتانيوم المستخدم في صناعة الطيران، مع شعار آبل ، وسعره يتراوح بين 6770 و8770 دولارا.

وكل هذه الإصدارات محدودة، حيث أنتجت Caviar تسعة هواتف "جوبز"، وخمسين هاتفا ذهبيا، وخمسين هاتفا أسود.

ولمحبي التصميم ، تقدم الشركة خيارات إضافية، منها:



"كابوني": نسخة من "آيفون 17 برو " بسعر 11560 دولارا، مطبوع عليها عبارة "لا تتوقف عن القتال حتى تنتهي المعركة".

"تيرانوفون": نسخة من "آيفون 13 برو ماكس" بسعر 6830 دولارا، مزودة بقطعة من سن ديناصور T-Rex عمره 80 مليون عام مثبتة على ظهر الهاتف.

وتجمع هذه الهواتف بين الفخامة والتاريخ والابتكار، لتصبح قطعا نادرة لمحبي التكنولوجيا الفاخرة. (روسيا اليوم)