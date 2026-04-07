جهاز AI Pin...عصر التكنولوجيا بلا شاشات

07-04-2026 | 23:00
جهاز AI Pin...عصر التكنولوجيا بلا شاشات
تعمل أبل على تطوير جهاز جديد قابل للارتداء يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، يُعرف باسم "AI Pin"، في خطوة قد تمثل تحولاً في طريقة تفاعل المستخدمين مع التكنولوجيا اليومية.

وبحسب تسريبات، من المتوقع أن يُطرح الجهاز بحلول عام 2027، ليكون مكملاً لهواتف آيفون وليس بديلاً عنها، ضمن توجه الشركة لتعزيز منظومتها الذكية.

ويأتي الجهاز بتصميم صغير دائري بحجم قريب من AirTag، مع إمكانية تثبيته على الملابس أو ارتدائه كقلادة، إلى جانب دعمه للشحن اللاسلكي واحتوائه على زر تحكم فعلي.

ويعتمد "AI Pin" على تقنيات متقدمة لفهم البيئة المحيطة بالمستخدم في الوقت الفعلي، من خلال كاميرات ومستشعرات متعددة، مع تفاعل صوتي مباشر عبر المساعد الصوتي siri، الذي يؤدي دوراً محورياً في تقديم المعلومات والإرشادات.

ويتميّز الجهاز بتجربة استخدام خالية من الشاشات، حيث يتم الاعتماد بالكامل على الأوامر الصوتية، بينما تُنفذ المهام الأكثر تعقيداً عبر هاتف آيفون المرتبط به.

ولا يُتوقع أن يعمل الجهاز بشكل مستقل، بل سيكون جزءاً من منظومة أوسع تشمل أجهزة أخرى مثل AirPods، في إطار سعي أبل لبناء بيئة تقنية مترابطة.

ورغم الإمكانات الكبيرة، يواجه هذا النوع من الأجهزة تحديات في سوق تنافسي، ما يجعل نجاحه مرهوناً بقدرة أبل على تقديم تجربة عملية ومقنعة للمستخدمين، تمهيداً لمستقبل تصبح فيه التكنولوجيا أكثر اندماجاً في الحياة اليومية.

