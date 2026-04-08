ماذا يأكل رواد "أرتميس 2" في الفضاء؟

يستعد رواد فضاء مهمة "أرتميس 2" التابعة لوكالة لخوض تجربة غذائية مدروسة بعناية على متن مركبة Orion spacecraft، خلال رحلتهم المرتقبة للتحليق بالقرب من القمر، حيث تم تصميم قائمة طعام خاصة تضمن تلبية احتياجاتهم الصحية والبدنية طوال المهمة.وتضم المهمة أربعة رواد فضاء هم: ريد ، وفيكتور ، وكريستينا ، وجيريمي هانسن، حيث خضعوا لاختبارات مسبقة شملت تذوق وتقييم جميع الأطعمة المقترحة للقائمة الغذائية المعتمدة.وبحسب ناسا، تم إعداد الوجبات وفق قيود تشغيلية دقيقة تتناسب مع طبيعة بيئة المركبة، مع مراعاة عدم توفر التبريد أو إعادة التموين خلال الرحلة؛ ما يستدعي اختيار أطعمة قابلة للتخزين لفترات طويلة، وسهلة التحضير والاستهلاك في ظروف انعدام الجاذبية.وتعتمد القائمة على مزيج من الوجبات المجففة بالتجميد التي يتم ترطيبها باستخدام مياه الشرب داخل المركبة، مع تخصيص أوقات محددة لتناول الوجبات اليومية، تشمل الفطور والغداء والعشاء، إلى جانب مشروبات محدودة التنوع، من بينها القهوة، بواقع مشروبين منكهين لكل رائد فضاء يوميًّا.وأوضحت الوكالة أن تصميم جرى بالتعاون مع خبراء تغذية الفضاء، بهدف تحقيق التوازن بين السعرات الحرارية والترطيب والعناصر الغذائية، مع مراعاة التفضيلات الفردية لأفراد الطاقم، وضمان تقليل الفتات أو الجسيمات التي قد تؤثر في بيئة العمل داخل المركبة في ظل انعدام الجاذبية.