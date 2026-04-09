هواتف بيكسل تنافس آيفون وغالاكسي وتتفوق عليهما في سهولة الإصلاح

أظهرت أحدث التقييمات الأوروبية لعام 2026 أن هواتف بيكسل من " " تتفوق على كل من آيفون وغالاكسي من " " من حيث سهولة الإصلاح، في تقرير يركز على التجربة العملية للإصلاح وليس مجرد توفر القطع.



وجاءت النتائج على الشكل التالي: " " حصلت على +B، و"غوغل" على C-، في حين تراجعت "سامسونغ" إلى D و"أبل" إلى D-.



ويعتمد التصنيف على عدد الخطوات المطلوبة للوصول إلى المكونات الرئيسية وتعقيد عمليات الإصلاح الشائعة، بحسب تقرير نشره موقع "digitaltrends".

يقول التقرير إن هذا التصنيف الجديد مرتبط مباشرة بتكاليف امتلاك الهاتف، فالأجهزة الأصعب في أو الإصلاح غالبًا ما تكلف أكثر للحفاظ عليها، خصوصًا مع محدودية دعم البرمجيات وتوافر قطع الغيار.



لماذا يتفوق بيكسل؟

هواتف بيكسل تتميز بسهولة فتحها، واعتمادها على أدوات قياسية، وإتاحة وصول أوضح للمكونات، ما يجعل الإصلاحات أسرع وأقل تكلفة.



بالمقابل، تواجه "أبل" و"سامسونغ" عقبات أكبر، مع خطوات إضافية للوصول إلى المكونات وقيود على عمليات الخدمة.



التقرير يشير أيضًا إلى أهمية دعم البرمجيات، إذ يمكن أن تمنع بعض القيود البرمجية إصلاحات معينة حتى لو كان استبدال القطعة ممكنًا، وهو أمر يؤثر على معظم العلامات التجارية.



النتيجة الأوسع

سهولة الإصلاح بدأت تصبح معيارًا مهمًا لتقييم الهواتف، خصوصًا مع ازدياد الوعي بقوانين "الحق في الإصلاح" والاهتمام بتقليل النفايات الإلكترونية.



وحتى الآن، لا يوجد نظام تصنيف مشابه في ، ما يجعل تقييم سهولة الإصلاح أحد أفضل المؤشرات على مدى عمر الهاتف الافتراضي وطول فترة استخدامه.