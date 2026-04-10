تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

سرّ الشعر الكثيف والقوي.. هل مكملات "البيوتين" هي الحل السحري؟

Lebanon 24
10-04-2026 | 07:49
A-
A+
سرّ الشعر الكثيف والقوي.. هل مكملات البيوتين هي الحل السحري؟
سرّ الشعر الكثيف والقوي.. هل مكملات البيوتين هي الحل السحري؟
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يعتبر البيوتين (فيتامين B7) من أبرز المكملات الغذائية المرتبطة بصحة الشعر، حيث يلعب دوراً أساسياً في دعم إنتاج الكيراتين، وهو البروتين الهيكلي الذي يشكل خصلات الشعر.

وتشير الدراسات إلى أن نقص البيوتين في الجسم يؤدي بشكل مباشر إلى ترقق الشعر وتساقطه، بالإضافة إلى ضعف الأظافر. وفي حالات النقص هذه، تساهم مكملات البيوتين في تقوية بصيلات الشعر من الجذور، وتحفيز النمو في المناطق التي تفقد كثافتها، فضلاً عن تحسين مرونة الشعر وتقليل التقصف.

ومع ذلك، توضح الأبحاث العلمية أن تناول مكملات البيوتين قد لا يقدم فائدة إضافية ملحوظة للأشخاص الأصحاء الذين يمتلكون مستويات طبيعية منه في أجسامهم، حيث لا تزال الأدلة العلمية حول فعاليته في هذه الحالات محدودة.

ويتوفر البيوتين في مصادر غذائية طبيعية مثل صفار البيض، والمكسرات كاللوز، والأفوكادو، والسلمون، كما يمكن الحصول عليه عبر المكملات الغذائية بجرعات يحددها الطبيب، أو استخدامه موضعياً في بعض أنواع الشامبو ومنتجات العناية التي تهدف إلى تحسين بنية الشعر وتنظيم إفراز الدهون في فروة الرأس.
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24