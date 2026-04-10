سرّ الشعر الكثيف والقوي.. هل مكملات "البيوتين" هي الحل السحري؟

يعتبر البيوتين (فيتامين B7) من أبرز المكملات الغذائية المرتبطة بصحة الشعر، حيث يلعب دوراً أساسياً في دعم إنتاج الكيراتين، وهو البروتين الهيكلي الذي يشكل خصلات الشعر.



وتشير الدراسات إلى أن نقص البيوتين في الجسم يؤدي بشكل مباشر إلى ترقق الشعر وتساقطه، بالإضافة إلى ضعف الأظافر. وفي حالات النقص هذه، تساهم مكملات البيوتين في تقوية بصيلات الشعر من الجذور، وتحفيز النمو في المناطق التي تفقد كثافتها، فضلاً عن تحسين مرونة الشعر وتقليل التقصف.



ومع ذلك، توضح الأبحاث العلمية أن تناول مكملات البيوتين قد لا يقدم فائدة إضافية ملحوظة للأشخاص الأصحاء الذين يمتلكون مستويات طبيعية منه في أجسامهم، حيث لا تزال الأدلة العلمية حول فعاليته في هذه الحالات محدودة.



ويتوفر البيوتين في مصادر غذائية طبيعية مثل صفار البيض، والمكسرات كاللوز، والأفوكادو، والسلمون، كما يمكن الحصول عليه عبر المكملات الغذائية بجرعات يحددها الطبيب، أو استخدامه موضعياً في بعض أنواع الشامبو ومنتجات العناية التي تهدف إلى تحسين بنية الشعر وتنظيم إفراز الدهون في فروة الرأس.

