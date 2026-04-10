تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
منوعات

أوروبا تطلق نظامًا جديدًا لحماية القاصرين على الإنترنت

Lebanon 24
10-04-2026 | 15:03
A-
A+

أوروبا تطلق نظامًا جديدًا لحماية القاصرين على الإنترنت
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تتجه أوروبا نحو تشديد إجراءات التحقق من أعمار المستخدمين على الإنترنت، في خطوة تهدف إلى حماية القاصرين من الوصول إلى المحتوى غير المناسب، خاصة على المنصات الصريحة ووسائل التواصل الاجتماعي.

 ويأتي هذا التوجه ضمن جهود المفوضية الأوروبية لتطبيق قواعد أكثر صرامة في إطار قانون الخدمات الرقمية .

لطالما كان الوصول إلى مواقع المحتوى الحساس يتم بسهولة كبيرة، حيث يكفي الضغط على زر يؤكد أن المستخدم تجاوز السن القانونية.

غير أن التحقيقات الأوروبية أظهرت أن هذا الأسلوب غير فعال، إذ لا يمنع القاصرين فعليًا من الدخول إلى تلك المنصات.

وفي هذا السياق، فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقات ضد عدد من المواقع الكبرى بسبب اعتمادها على هذه الطرق البدائية، معتبرة أنها لا تفي بمتطلبات حماية الأطفال.

تقترح أوروبا نظامًا جديدًا يُعرف باسم المحفظة المصغّرة للتحقق من العمر، وهو عبارة عن تطبيق رقمي يتيح للمستخدم إثبات بلوغه السن القانونية دون الكشف عن هويته الكاملة ودون مشاركة بيانات حساسة مثل تاريخ الميلاد أو الهوية الكاملة.

 ويستخدم التطبيق رموز تحقق مشفّرة تُستعمل مرة واحدة، ما يقلل من إمكانية تتبع المستخدمين عبر المواقع المختلفة.

ومن المتوقع أن يكون هذا التطبيق خطوة تمهيدية نحو إطلاق المحفظة الرقمية الأوروبية الشاملة بحلول نهاية عام 2026، والتي ستجمع بيانات الهوية الرقمية للمواطنين في منصة موحدة.

الخصوصية والتحايل

رغم الطموحات الأوروبية، لا تزال هناك مخاوف بشأن فعالية هذه الأنظمة، إذ يمكن للقاصرين التحايل عليها باستخدام بيانات أشخاص بالغين، كما أن بعض النماذج العالمية تعتمد على جمع بيانات حساسة مثل بصمات الوجه أو الوثائق الرسمية، ما يثير قلق المدافعين عن الخصوصية.

كما أن حوادث تسريب بيانات سابقة في شركات التحقق من الهوية عززت هذه المخاوف، حيث أظهرت المخاطر المحتملة لاعتماد أنظمة تعتمد على تخزين معلومات شخصية واسعة النطاق.


تحاول أوروبا تقديم نموذج مختلف يوازن بين حماية القاصرين والحفاظ على خصوصية المستخدمين، من خلال تقليل جمع البيانات واعتماد تقنيات مفتوحة المصدر يمكن للدول والشركات تطويرها.

ورغم التحديات التقنية والقانونية، يبدو أن القارة الأوروبية تسير نحو إعادة تشكيل قواعد استخدام الإنترنت، في محاولة لجعل الفضاء الرقمي أكثر أمانًا دون التضحية بحقوق الأفراد.
منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المفوضية الأوروبية

الخدمات الرقمية

الكشف عن

الأوروبي

باسم ال

أوروبا

أوروبي

إنترنت

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24