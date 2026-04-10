تكنولوجيا وعلوم

الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل مستقبل أنظمة الرصد الجوي

10-04-2026 | 23:00
الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل مستقبل أنظمة الرصد الجوي
الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل مستقبل أنظمة الرصد الجوي photos 0
يشهد مجال الطيران العسكري سباقًا متسارعًا نحو تطوير أنظمة رادار أكثر دقة وفاعلية، حيث أصبحت هذه الأنظمة عنصرًا حاسمًا في تحديد نتائج المعارك الجوية. 

وفي ما يلي نظرة تفصيلية على أبرز المقاتلات التي تتميز بأحدث تقنيات الرصد والتتبع، مع استعراض كل طائرة على حدة.

طائرة  F-35 Lightning II 
تُعد مقاتلة F-35 Lightning II من بين الأكثر تطورًا في العالم، بفضل رادارها من نوع AESA (AN/APG-81) .

ويتميز هذا النظام بقدرته على دمج البيانات من عدة مستشعرات، ما يمنح الطيار صورة شاملة لساحة المعركة. كما يوفر قدرة عالية على تتبع الأهداف الجوية والأرضية في آنٍ واحد، مع مقاومة قوية للتشويش.

طائرة F-22 Raptor 
تتميز F-22 Raptor برادار AN/APG-77 المتقدم، والذي يسمح لها باكتشاف الأهداف من مسافات بعيدة دون كشف موقعها.  

ويُعد هذا الرادار عنصرًا أساسيًا في قدراتها على تحقيق التفوق الجوي، خاصة عند دمجه مع تقنيات التخفي.

طائرة Su-35 
تعتمد المقاتلة الروسية Su-35 على رادار Irbis-E القوي، وهو من نوع PESA. ويتمتع هذا الرادار بمدى كشف طويل وقدرة على تتبع عدة أهداف في وقت واحد، رغم أنه أقل تطورًا من أنظمة  AESAالأميركية. ومع ذلك، يظل فعالًا في بيئات القتال المعقدة.

طائرة J-20 
تمثل J-20 خطوة متقدمة في برنامج الصين العسكري، حيث تعتمد على رادار محلي الصنع.

ويوفر هذا النظام قدرات كشف متقدمة وتكاملًا مع أنظمة الاستشعار الأخرى، ما يجعلها منافسًا قويًا للمقاتلات الغربية.

طائرة J-35 
تُعد J-35 مقاتلة صينية حديثة يُعتقد أنها مصممة للعمل من حاملات الطائرات. وهي مزودة برادار متطور يمنحها قدرات متقدمة في الكشف والتتبع، مع التركيز على العمليات البحرية والتخفي.

 

مستقبل الرادارات العسكرية
تُظهر هذه المقاتلات كيف أصبح الرادار عنصرًا محوريًا في الحروب الحديثة، حيث لم يعد مجرد أداة للكشف، بل نظامًا متكاملًا لإدارة المعركة.

ومع استمرار التطور في الذكاء الاصطناعي والحرب الإلكترونية، يُتوقع أن تصبح هذه الأنظمة أكثر ذكاءً وقدرة على حسم المعارك قبل أن تبدأ.
