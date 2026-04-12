تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم

نهاية حقبة مرتقبة في آبل.. مسؤول الذكاء الاصطناعي يقترب من الرحيل

12-04-2026 | 15:05
A-
A+
نهاية حقبة مرتقبة في آبل.. مسؤول الذكاء الاصطناعي يقترب من الرحيل
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بعد ثماني سنوات داخل آبل، يبدو أن جون جياناندريا، الذي استقدمه تيم كوك من غوغل للإشراف على ملفات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، بات على وشك مغادرة الشركة، بعدما تعثر إطلاق "ذكاء آبل" والنسخة الجديدة من "سيري".

وخلال السنوات الماضية، شغل جياناندريا منصب نائب الرئيس الأول لاستراتيجية التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، وبرز اسمه خصوصاً في عام 2024 عندما عرضت آبل مجموعتها المرتقبة من مزايا الذكاء الاصطناعي خلال مؤتمر المطورين العالمي.

لكن مع نهاية العام الماضي، وبعد سلسلة من الإخفاقات المرتبطة بـ"سيري" وملف الذكاء الاصطناعي، بدأت ملامح خروجه تقترب، بعدما تقلصت صلاحياته تدريجياً في الأشهر السابقة.

وبحسب ما أورده مارك غورمان في نشرته "باور أون"، فإن تعثر هذا المسار لا يعود بالضرورة إلى فشل شخصي من جياناندريا، بل أيضاً إلى طبيعة الإدارة العليا في آبل، التي تُدار، وفق الوصف الوارد، كأنها شركة عائلية صغيرة، ما يحد من قدرة الوافدين الجدد على إحداث تغييرات جوهرية.

وأشار غورمان إلى أن 15 نيسان يشكل موعداً مهماً يرتبط باستحقاق أسهم آبل، وهو ما كان جياناندريا على الأرجح ينتظره، كاشفاً أن أيامه الأخيرة في الشركة قد تنتهي خلال الأسبوع المقبل.

وفي الوقت نفسه، استبعد غورمان انتقاله سريعاً إلى شركة تقنية أخرى، مشيراً إلى أن الخطة الأقرب تتمثل في توجهه نحو العمل مستشاراً في عالم الشركات الناشئة.

وتبدو سيرة جياناندريا المهنية كافية لتفسير سبب استقدامه إلى آبل عام 2018، لكن مسيرته داخل الشركة لم تسر كما كان متوقعاً. وزاد الأمر تعقيداً أن قيادة آبل لم تبدُ في البداية متحمسة بقوة لملف الذكاء الاصطناعي، قبل أن يتغير هذا التوجه لاحقاً، ما جعل الظروف داخل الشركة غير مواتية تماماً لنجاح مهمته. (phone arena)
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-04-12
Lebanon24
15:02 | 2026-04-12
Lebanon24
10:50 | 2026-04-12
Lebanon24
08:31 | 2026-04-12
Lebanon24
05:00 | 2026-04-12
Lebanon24
02:00 | 2026-04-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24