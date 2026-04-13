تكنولوجيا وعلوم

"إكس" تكشف عن "XChat" كمنصة مراسلة جديدة ومشفّرة

Lebanon 24
13-04-2026 | 03:03
إكس تكشف عن XChat كمنصة مراسلة جديدة ومشفّرة
بدأت شركة X باختبار تطبيق مراسلة جديد يحمل اسم "XChat" مع مجموعة من المستخدمين ضمن مرحلة تجريبية انتهت مؤخراً، ما يشير إلى أن التطبيق أصبح جاهزاً للإطلاق الرسمي.

وأعلنت الشركة التابعة لإيلون ماسك أن التطبيق أصبح متاحاً حالياً عبر متجر التطبيقات، على أن يتم طرحه بشكل أوسع خلال الأيام القليلة المقبلة.

موعد الإطلاق
ووفقاً لما يظهر في صفحة التطبيق على متجر التطبيقات، من المقرر إصداره في 17 أبريل، على أن يتوفر في الوقت نفسه لأجهزة iphone وiPad.

أما على صعيد الميزات، فيروّج لـ"XChat" على أنه يوفّر تشفيراً تاماً بين الطرفين، إضافة إلى إمكانية منع التقاط لقطات الشاشة داخل المحادثات، ما يمنع حفظ محتوى الدردشة بصرياً من قبل الأطراف الأخرى.

كما يتيح التطبيق تعديل الرسائل أو حذفها بعد إرسالها، إلى جانب ميزة الرسائل ذاتية الاختفاء، فضلاً عن دعم المكالمات الصوتية والمحادثات الجماعية.

تحولات في سوق المراسلة
يأتي إطلاق هذا التطبيق ضمن توجه إيلون ماسك نحو تطوير منصة مراسلة تُعالج ما يعتبره ثغرات في تطبيقات التواصل الحالية.

وكان ماسك قد صرّح عبر منصة X بأن "واتساب" يفتقر إلى الموثوقية، مستنداً إلى دعوى قضائية تزعم سماح شركة "ميتا" لأطراف خارجية بالوصول إلى رسائل مشفرة.

ورغم نفي واتساب لهذه الادعاءات، إلا أن تصريحات ماسك ساهمت في إثارة الجدل حول مستوى الخصوصية.

وفي سياق متصل، ذهب بافيل دوروف، مؤسس "تيليغرام"، إلى وصف ادعاءات واتساب بشأن التشفير بأنها "أكبر خدعة استهلاكية في التاريخ".

 
 
مواضيع ذات صلة
مراسلة "الجديد" بكت مباشرة على الهواء: "حسينا الغارة رح توقع هون" (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
13/04/2026 14:28:40 Lebanon 24 Lebanon 24
أدرعي عبر منصة "إكس": الغارات لا تزال مستمرة
lebanon 24
Lebanon24
13/04/2026 14:28:40 Lebanon 24 Lebanon 24
نشرت فيديو وهي تبكي أثناء تغطيتها الحرب... مراسلة "الجديد": نحن بشر منتأثر
lebanon 24
Lebanon24
13/04/2026 14:28:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري عن "جيرالد آر فورد": انسحاب يكشف "عجز" واشنطن
lebanon 24
Lebanon24
13/04/2026 14:28:40 Lebanon 24 Lebanon 24

متجر التطبيقات

بافيل دوروف

إيلون ماسك

ان ماسك

واتساب

iphone

بافيل

كاني

أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
04:22 | 2026-04-13
Lebanon24
23:26 | 2026-04-12
Lebanon24
23:00 | 2026-04-12
Lebanon24
16:00 | 2026-04-12
Lebanon24
15:05 | 2026-04-12
Lebanon24
15:02 | 2026-04-12
