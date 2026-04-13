بكبسة زر واحدة.. أجهزتكم في خطر بسبب "PDF" خبيث

حذر خبراء في الأمن السيبراني من تهديد أمني جديد يتمثل في انتشار ملفات "PDF" ملغومة تستهدف مستخدمي تطبيقات "أدوبي" لاختراق أنظمتهم وسرقة معلوماتهم.



وتعتمد آلية الهجوم على خداع المستخدمين بملفات تظهر بصيغة رسمية، لكنها تخفي برمجيات خبيثة تنشط فور فتح الملف، مستغلة ثغرات في النسخ غير المحدثة من برنامجَي "Adobe Acrobat" و"Reader".

وتسمح هذه الثغرات للمهاجمين بتنفيذ أوامر برمجية عن بُعد، مما يمكنهم من التجسس على المستخدمين أو السيطرة الكاملة على أجهزتهم.



وللوقاية من هذه الهجمات، أوصى الخبراء بضرورة تحديث برمجيات "أدوبي" بشكل ، وتوخي الحذر الشديد عند التعامل مع المرفقات مجهولة المصدر، مع التأكيد على أهمية تفعيل أدوات فحص الفيروسات المخصصة للملفات لضمان أمن البيانات.