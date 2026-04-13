من الأرض إلى القمر.. "آيفون" يغزو الفضاء ويحقق ما كان مستحيلاً

حققت شركة "أبل" إنجازاً تقنياً جديداً بوصول قدرات هاتف "آيفون" إلى الفضاء الخارجي، في تجربة تهدف إلى اختبار أداء الأجهزة الاستهلاكية في بيئات غير أرضية ومدى صمود تقنياتها أمام الظروف القاسية خارج الغلاف الجوي.



وشملت التجارب اختبار أنظمة الاتصال بالأقمار الاصطناعية، وقدرة المعالجات على التعامل مع البيانات في بيئة منعدمة الجاذبية، بالإضافة إلى تقييم أداء الكاميرات والمستشعرات في توثيق صور من الفضاء بدقة عالية.

وتأتي هذه الخطوة لتعزز من طموحات التكنولوجيا الشخصية في دعم الرحلات الاستكشافية المستقبلية، وتوفير حلول اتصال بديلة في المناطق النائية أو أثناء المهمات الفضائية.



وتشير النتائج الأولية إلى نجاح الأجهزة في أداء مهام معقدة كانت تقتصر سابقاً على معدات فضائية متخصصة وباهظة الثمن، مما يفتح الباب أمام عهد جديد تصبح فيه التقنيات المتاحة لعامة المستخدمين جزءاً من أدوات البحث العلمي والارتحال بين الأرض والقمر.