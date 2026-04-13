ساعتكم تفرغ من الشحن بسرعة؟.. إليكم 5 "أسرار" ستنقذ بطاريتكم

تساهم 5 إعدادات خفية في ساعة "أبل" في إطالة عمر البطارية لضمان استمرارها طوال اليوم، عبر تحسين استهلاك الطاقة وتقنين الميزات غير الضرورية.



تتضمن هذه الخيارات "تحديث التطبيقات في الخلفية"، وتقليل سطوع الشاشة أو إيقاف خاصية "التشغيل الدائم" التي تستنزف الشحن. كما تشمل الإجراءات إيقاف مستشعرات معينة عند عدم الحاجة إليها، مثل قياس نبضات القلب، وتفعيل نمط "الطاقة المنخفضة" الذي يعطل الوظائف الثانوية مع الحفاظ على المهام الأساسية.



وتساعد هذه التعديلات المستخدمين على تجاوز مشكلة النفاد السريع للبطارية، مما يعزز كفاءة الساعة في تتبع الأنشطة والإشعارات لفترات أطول دون الحاجة للشحن المتكرر.

