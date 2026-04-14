اختراق أمني يطال بيانات عملاء Booking.com

أكدت شركة تعرض بعض بيانات العملاء المرتبطة بالحجوزات لاختراق أمني، في حادثة جديدة تسلط الضوء على هشاشة البيانات في قطاع السفر الرقمي.

وقالت الشركة إن أطرافاً غير مخولة تمكنت من الوصول إلى بعض المعلومات المتعلقة بالحجوزات، مشيرة إلى أنها بدأت بإخطار المستخدمين المتأثرين خلال الأيام الماضية، من دون عددهم حتى الآن.

وبحسب المعطيات المتداولة، فإن البيانات التي قد تكون تعرضت للوصول تشمل الأسماء، وعناوين البريد الإلكتروني، وأرقام الهواتف، وعناوين الإقامة، وتفاصيل الحجز، إضافة إلى بعض الرسائل المتبادلة بين المستخدمين وأماكن الإقامة عبر المنصة.

وأكدت الشركة أن بيانات الدفع والحسابات المصرفية لم تتأثر بالحادث، وأن حسابات المستخدمين لم يتم اختراقها بشكل مباشر، لكنها اتخذت إجراءات احتواء شملت إعادة ضبط أرقام التعريف الشخصية (PIN) الخاصة بالحجوزات، وتحذير العملاء من رسائل التصيد الاحتيالي.

ويحذر خبراء من أن خطورة الحادث لا تقتصر على البيانات المسربة فقط، بل تكمن أيضاً في إمكانية استغلالها في عمليات احتيال موجهة، عبر رسائل تبدو وكأنها صادرة عن فنادق أو عن المنصة نفسها.

وتشير تقارير سابقة إلى أن قطاع السفر الرقمي بات هدفاً متزايداً للهجمات الإلكترونية نظراً لكمية البيانات الحساسة التي يتعامل معها، فيما تعيد هذه الحادثة طرح تساؤلات حول مستوى حماية المعلومات في منصات الحجز العالمية.