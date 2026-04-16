غوغل وسامسونغ تطوّران نظاماً ذكياً لإدارة إشعارات أندرويد

16-04-2026 | 07:16
غوغل وسامسونغ تطوّران نظاماً ذكياً لإدارة إشعارات أندرويد
غوغل وسامسونغ تطوّران نظاماً ذكياً لإدارة إشعارات أندرويد
تعمل شركتا غوغل وسامسونغ على تطوير ميزة أساسية في نظام أندرويد تتعلق بإدارة الإشعارات، عبر اعتماد نظام جديد قائم على ما يُعرف بـ"قواعد الإشعارات".

وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل الحاجة إلى التدخل اليدوي في ضبط التنبيهات اليومية، من خلال أتمتة عملية التنظيم وجعلها أكثر ذكاءً ومرونة.

وتتيح الميزة للمستخدمين إنشاء إعدادات مخصصة تتحكم بطريقة عرض الإشعارات، مثل كتم تنبيهات تطبيقات محددة في أوقات معينة، أو منح الأولوية لتطبيقات أخرى بحسب رغبة المستخدم.

وبذلك، يصبح الهاتف أكثر قدرة على التكيف مع أسلوب استخدام كل شخص دون الحاجة إلى ضبط مستمر.

تجربة أكثر سلاسة وراحة
تعكس هذه التطويرات توجهاً متزايداً نحو تبسيط تجربة استخدام الهواتف الذكية وتحسين كفاءتها. فبدلاً من تراكم الإشعارات وتشتيت الانتباه، سيتمكن المستخدم من الاعتماد على نظام ذكي يتولى تنظيمها تلقائياً وفق أنماط الاستخدام اليومية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مسار أوسع لتطوير نظام أندرويد ليصبح أكثر اعتماداً على الذكاء الاصطناعي، في ظل التعاون المستمر بين غوغل وسامسونغ في تحسين واجهات الاستخدام مثل "One UI"، التي تُعد من أبرز واجهات أندرويد انتشاراً.

نحو مستقبل أكثر ذكاءً لأندرويد
لا تقتصر هذه التحديثات على تحسين إدارة الإشعارات فقط، بل تأتي ضمن رؤية أوسع تهدف إلى جعل أندرويد نظاماً أكثر استباقية وذكاءً.

وفي هذا الإطار، تعمل غوغل على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مكونات النظام، بما يسمح للهاتف بفهم سلوك المستخدم والتفاعل معه بشكل أدق.

كما يسهم التعاون مع سامسونغ، باعتبارها من أكبر الشركات المصنعة لهواتف أندرويد، في تسريع وصول هذه الميزات إلى شريحة أوسع من المستخدمين حول العالم.

تحسين تجربة المستخدم
ورغم عدم الإعلان رسمياً عن موعد إطلاق هذه التحسينات، تشير التقديرات إلى أنها قد تظهر في الإصدارات المقبلة من أندرويد، وقد تكون جزءاً من تحديثات تركز بشكل أساسي على تحسين التجربة اليومية للمستخدم.

وفي المحصلة، يبدو أن إدارة الإشعارات، التي كانت مصدر إزعاج للكثيرين، تتجه لتتحول إلى ميزة أكثر ذكاءً وفعالية بفضل هذا التعاون بين غوغل وسامسونغ.
