لماذا لا تزال الهواتف الأرضية مهمة في عصر الهواتف الذكية؟

تعتبر الهواتف الأرضية التي سبقت هواتف آيفون والهواتف القابلة للطي، عنصراً أساسياً في كل منزل، ورغم أنها تبدو تقنية قديمة، فإنها لا تزال تؤدي دوراً مهماً، خاصة عند انقطاع شبكات الهاتف المحمول على نطاق واسع.



تعتمد الهواتف الأرضية على بنية تحتية منفصلة، مبنية من خطوط نحاسية رخيصة التكلفة وموثوقة، كما أنها لا تعاني من عيوب شبكات الهاتف المحمول، مثل انقطاع المكالمات، وضعف جودة الصوت، أو ضعف الاستقبال.



أحد الأسباب الرئيسة التي تجعل الناس يحتفظون بالخطوط الأرضية هو أنها تميل إلى العمل حتى أثناء انقطاع الكهربائي، وهو ما يمثل ميزة كبيرة للأشخاص الذين تشمل أعمالهم أو الأعمال التجارية أو الرعاية الصحية.



كما أن أجهزة الفاكس التناظرية مبنية أيضاً حول أنظمة الهاتف الأرضي، مما يعني أن معظم المستشفيات وعيادات الأطباء، بالإضافة إلى مكاتب السياسات والقانون، تحتاج إلى الحفاظ على اتصال الهاتف الأرضي قيد التشغيل.



سلبيات الهواتف الأرضية

ولا تستخدم جميع الخطوط الأرضية خطوط الهاتف النحاسية، فغالباً ما تعتمد الشركات على اتصالات الإنترنت لربط أنظمة هواتفها بخدمة تُعرف باسم نقل الصوت عبر الإنترنت (VoIP).



ويُعدّ Google Voice خياراً شائعاً يمنح المستخدمين رقم هاتف جديدا يعمل كمركز اتصال رئيس، فعندما يتصل أحدهم، يرن Google Voice على جميع الهواتف التي تم توصيلها، سواء كان هاتفاً أرضياً منزلياً، أو جوالاً، أو هاتف عمل، أو أي هاتف آخر.







