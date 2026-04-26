تكنولوجيا وعلوم

خبراء يحذرون من نصائح "ChatGPT" المالية

26-04-2026 | 10:23
خبراء يحذرون من نصائح ChatGPT المالية
خبراء يحذرون من نصائح ChatGPT المالية
مع تزايد اعتماد المستخدمين على أدوات الذكاء الاصطناعي مثل "ChatGPT" للحصول على نصائح مالية، بدأت التحذيرات تتصاعد من مخاطر هذا التوجه، خاصة في ظل غياب الضوابط المهنية والدقة الكاملة في المعلومات. 

وبحسب التقارير، فإن هذه الأدوات قد تكون مفيدة لاستيعاب المفاهيم المالية أو إعداد ميزانيات أولية، لكنها لا تصلح بديلاً عن المستشارين الماليين المعتمدين، الذين يخضعون لقوانين ومعايير مهنية واضحة.
 
وأحد أبرز المخاطر يتمثل في قدرة أنظمة الذكاء الاصطناعي على تقديم إجابات تبدو مقنعة لكنها قد تكون خاطئة.

وتعتمد هذه الأنظمة على التنبؤ الإحصائي للنصوص، وليس على فهم حقيقي للوقائع، ما يجعلها عرضة للأخطاء، حتى في المسائل المالية الحساسة.

وفي هذا السياق، تشير الدراسات إلى أن هذه الأدوات تميل إلى موافقة المستخدمين بدلاً من تصحيح أفكارهم الخاطئة، وهو ما قد يؤدي إلى قرارات مالية غير مدروسة.

وبدلاً من تقديم نقد موضوعي، قد تعزز هذه الأنظمة قناعات المستخدم، حتى لو كانت غير صحيحة.
 
للحصول على نصائح دقيقة، قد يضطر المستخدم إلى إدخال بيانات مالية حساسة مثل تفاصيل الحسابات أو النفقات.

إلا أن هذه البيانات قد تُستخدم في تدريب الأنظمة أو تُخزن بطرق غير آمنة، ما يزيد من احتمالات تسرب المعلومات أو إساءة استخدامها.
 
على عكس المستشارين الماليين، لا تتحمل أنظمة الذكاء الاصطناعي أي مسؤولية قانونية عن الأخطاء. فالمستشار البشري ملزم قانونياً بتقديم نصائح تصب في مصلحة العميل، بينما لا تخضع هذه الأنظمة لأي التزامات مماثلة، ما يجعل الاعتماد عليها محفوفاً بالمخاطر.
 
وقد يؤدي الاعتماد على الذكاء الاصطناعي إلى إضعاف العلاقة بين العميل والمستشار المالي، إذ أظهرت دراسات أن اطلاع المستشار على استخدام العميل لهذه الأدوات قد يقلل من حماسه للعمل معه، نتيجة الشعور بعدم الثقة.

في المحصلة، يؤكد الخبراء أن أدوات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تكون مفيدة كوسيلة تعليمية أو تمهيدية، لكنها لا تغني عن الاستشارة المهنية عند اتخاذ قرارات مالية مهمة.

ويُنصح باستخدامها بحذر، مع تجنب مشاركة البيانات الحساسة والاعتماد على خبراء معتمدين في الخطوات النهائية. (إرم نيوز) 
مواضيع ذات صلة
خبراء يُحذّرون: منطقة فرنسيّة سياحيّة شهيرة جدّاً مُعرّضة لـ"تسونامي"
lebanon 24
Lebanon24
26/04/2026 22:53:20 Lebanon 24 Lebanon 24
خبراء يحذرون النساء من عادات يومية تستهلك الطاقة
lebanon 24
Lebanon24
26/04/2026 22:53:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الخبراء يحذرون من استخدام شواحن غير متوافقة لشحن الحواسيب المحمولة
lebanon 24
Lebanon24
26/04/2026 22:53:20 Lebanon 24 Lebanon 24
خبراء يحذرون: “مقرمشات الجبن” قد توازي الحلويات في تسوس الأسنان
lebanon 24
Lebanon24
26/04/2026 22:53:20 Lebanon 24 Lebanon 24

الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
13:17 | 2026-04-26
Lebanon24
07:49 | 2026-04-26
Lebanon24
05:00 | 2026-04-26
Lebanon24
02:00 | 2026-04-26
Lebanon24
23:00 | 2026-04-25
Lebanon24
16:00 | 2026-04-25
