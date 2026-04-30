تكنولوجيا وعلوم

أمازون: استعادة عمليات الحوسبة السحابية سيحتاج شهورا

Lebanon 24
30-04-2026 | 12:39
A-
A+
أمازون: استعادة عمليات الحوسبة السحابية سيحتاج شهورا
أمازون: استعادة عمليات الحوسبة السحابية سيحتاج شهورا
A+
A-

 توقعت شركة أمازون أن تستغرق استعادة عمليات الحوسبة السحابية في البحرين والإمارات شهورا بعد تعطلها نتيجة الأضرار ‌التي لحقت بها من جراء الصراع في الشرق الأوسط.

وتعرضت مراكز بيانات أمازون في المنطقة لهجمات إيرانية بطائرات مسيرة في أوائل مارس آذار في إطار الصراع، مما عطل خدمات الحوسبة السحابية.

وأمازون ويب سيرفيسز، وحدة الحوسبة ⁠السحابية التابعة لأمازون، هي أكبر مزود لهذه الخدمة في العالم، وتقدمها لقاعدة عملاء عالمية. ومن بين كبار عملائها شركات مثل نتفليكس وبي.إم.دبليو وفايزر، بالإضافة إلى مؤسسات مالية كبرى ومجموعات إعلامية ومؤسسات حكومية. وهي كذلك المحرك الرئيسي لأرباح الشركة.

وأوصت أمازون ويب سيرفيسز العملاء في تحديث حالة على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس بنقل جميع التطبيقات ‌والنظم التي ⁠يمكن الوصول إليها إلى مناطق أخرى والحصول على بدائل للنظم التي يتعذر الوصول إليها من النسخ الاحتياطية عن بُعد في أقرب وقت ممكن.

وأمازون ويب سيرفسيز هي أكبر قطاعات أمازون ربحية.

وتظهر ⁠صفحة حالة أمازون ويب سيرفيسز أن 31 خدمة في البحرين والإمارات أُدرجت على أنها معطلة اعتبارا من الأسبوع الذي بدأ ⁠في 30 أبريل نيسان . وتشير الصفحة إلى أن عدد من هذه الخدمات تعطل منذ أوائل مارس آذار.

وقالت ⁠الشركة إن الأضرار التي لحقت بعملياتها في الإمارات والبحرين أدت إلى تعليق عمليات الفواتير ومعالجة المدفوعات في المنطقة.

