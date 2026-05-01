تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
21
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
15
o
بشري
18
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
صنّف كواحد من أفضل الهواتف الذكية.. موتورولا تزيح الستار عن هاتفها الجديد القابل للطي
Lebanon 24
01-05-2026
|
00:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
أطلقت شركة
موتورولا
جهازها الجديد Razr Ultra 2026 الذي صنّف كواحد من أفضل الهواتف الذكية لهذا العام.
وحصل الهاتف على هيكل بأبعاد (171.5/74/7.2) ملم، وزنه 199 غ، وحمي بإطار من الألمنيوم وطبقات من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش، وحصل على حماية ضد الماء والغبار وفق معيار IP48.
وأتت شاشته الأساسية المرنة Foldable LTPO AMOLED بمقاس 7.0 بوصة، دقة عرضها (1224/2992) بيكسل، ترددها 165 هيرتز، سطوعها يصل إلى 5000 nits، ودعمت بتقنيات Dolby Vision و +HDR10، أما شاشته الخارجية فجاءت بمقاس 4 بوصات، دقة عرضها (1272/1080) بيكسل.
ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16"، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite، ومعالج رسوميات Adreno 830، وذواكر وصول عشوائي 18 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 512 غيغابايت.
وجاءت كاميرته الأساسية ثنائية العدسة بدقة (50+50) ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 8K، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 50 ميغابيكسل.
ودعمته موتورولا بمنفذ Nano-SIM وتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 68 واط.(روسيا اليوم)
Advertisement
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24