صنّف كواحد من أفضل الهواتف الذكية.. موتورولا تزيح الستار عن هاتفها الجديد القابل للطي

أطلقت شركة جهازها الجديد Razr Ultra 2026 الذي صنّف كواحد من أفضل الهواتف الذكية لهذا العام.



وحصل الهاتف على هيكل بأبعاد (171.5/74/7.2) ملم، وزنه 199 غ، وحمي بإطار من الألمنيوم وطبقات من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش، وحصل على حماية ضد الماء والغبار وفق معيار IP48.



وأتت شاشته الأساسية المرنة Foldable LTPO AMOLED بمقاس 7.0 بوصة، دقة عرضها (1224/2992) بيكسل، ترددها 165 هيرتز، سطوعها يصل إلى 5000 nits، ودعمت بتقنيات Dolby Vision و +HDR10، أما شاشته الخارجية فجاءت بمقاس 4 بوصات، دقة عرضها (1272/1080) بيكسل.



ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16"، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite، ومعالج رسوميات Adreno 830، وذواكر وصول عشوائي 18 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 512 غيغابايت.



وجاءت كاميرته الأساسية ثنائية العدسة بدقة (50+50) ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 8K، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 50 ميغابيكسل.



ودعمته موتورولا بمنفذ Nano-SIM وتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 68 واط.(روسيا اليوم)







Advertisement