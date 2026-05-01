يوتيوب يتيح ميزة "صورة داخل صورة" مجاناً لجميع المستخدمين عالمياً

01-05-2026 | 12:57
يوتيوب يتيح ميزة صورة داخل صورة مجاناً لجميع المستخدمين عالمياً
تُتيح يوتيوب الآن ميزة صورة داخل صورة (PiP) مجانًا لجميع المستخدمين حول العالم، وذلك بعد إطلاقها في الولايات المتحدة، حيث سيتمكن المشتركون المجانيون (غير المشتركين في يوتيوب بريميوم) من استخدام ميزة صورة داخل صورة للمحتوى الطويل غير الموسيقي على تطبيقات أندرويد وiOS، خلال الشهور المقبلة.

ووفقا لما ذكره موقع "9to5google"، يمكنك لتفعيل ميزة صورة داخل صورة، أن تشغل الفيديو ثم تخرج من تطبيق يوتيوب لمواصلة استخدام هاتفك أثناء تشغيل الفيديو.

وستظهر لك نافذة مشغل صغيرة يمكنك تغيير حجمها وتحريكها، اضغط للوصول إلى عناصر التحكم في التشغيل/الإيقاف المؤقت وللعودة إلى التطبيق الكامل.

ولا توجد أي تغييرات للمشتركين المدفوعين:

• مشتركو بريميوم لايت: سيستمرون في استخدام ميزة صورة داخل صورة للمحتوى الطويل غير الموسيقي على أندرويد وiOS.

• مشتركو بريميوم: سيستمر مشتركو بريميوم في الاستمتاع بميزة صورة داخل صورة للمحتوى الموسيقي (حصريًا لمشتركي بريميوم) وغير الموسيقي، مما يوفر تجربة مشاهدة سلسة دون انقطاع.
