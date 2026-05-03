صحة

جهاز ذكاء اصطناعي على الإصبع يكشف أمراض القلب بدقة عالي

Lebanon 24
03-05-2026 | 10:00
جهاز ذكاء اصطناعي على الإصبع يكشف أمراض القلب بدقة عالي
توصل باحثون إلى أن جهازاً صغيراً يُثبت على الإصبع ويعمل بخوارزمية ذكاء اصطناعي قادر على الكشف بدقة عن حالات ضيق الصمام الأورطي من الدرجة المتوسطة إلى الشديدة، وهو مرض قلبي خطير قد يهدد الحياة إذا لم يُشخّص ويُعالج في الوقت المناسب، خصوصاً لدى المرضى من ذوي البشرة الداكنة الذين يعانون تاريخياً من معدلات تشخيص أقل.

ويُعدّ ضيق الصمام الأورطي من الحالات التي قد تتطور بصمت، إذ تتشابه أعراضه مثل التعب وضيق التنفس والدوار مع علامات التقدم في العمر، ما يؤدي غالباً إلى تأخر اكتشافه.

وخلال عرض النتائج في اجتماع طبي في مونتريال، أوضح الباحثون أن الخوارزمية تحلل إشارات تدفق الدم عبر جهاز بسيط يُوضع على الإصبع لقياس النبض وضغط الشرايين بشكل مستمر، وقد أظهرت فعالية عالية في رصد الحالات، بما في ذلك دقة وصلت إلى 90.5% بشكل عام، و100% لدى المرضى السود ضمن الدراسة.

وشملت التجربة 346 مشاركاً من مصابين وغير مصابين بالمرض، باستخدام جهاز يُعرف باسم “أكيومين آي كيو” من شركة إدواردز لايف ساينسيز.

وأشار الفريق البحثي إلى أن هذه التقنية تتميز بكونها منخفضة التكلفة وسهلة الاستخدام ولا تحتاج إلى تجهيزات طبية متخصصة، ما قد يساهم في تحسين فرص التشخيص المبكر، خاصة لدى الفئات الأقل حظاً في الحصول على الرعاية الصحية.

