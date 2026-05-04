تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

هل تضع هاتفك تحت الوسادة؟.. إليكم مخاطر "الشحن الليلي"

Lebanon 24
04-05-2026 | 14:00
A-
A+
هل تضع هاتفك تحت الوسادة؟.. إليكم مخاطر الشحن الليلي
هل تضع هاتفك تحت الوسادة؟.. إليكم مخاطر الشحن الليلي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حذّر تقرير تقني نشره موقع "CNET" من العادة الشائعة بترك الهواتف الذكية قيد الشحن طوال الليل، مؤكداً أن هذا السلوك المريح يسرّع من تآكل بطاريات "الليثيوم-أيون" ويقلل عمرها الافتراضي.

ضغط الجهد والحرارة
أوضح التقرير أن إبقاء البطارية عند مستوى شحن 100% لفترات طويلة يسبب إجهاداً في الجهد الكهربائي للقطب الموجب والإلكتروليت. ورغم أن الهواتف الحديثة تستخدم "الشحن المتقطع"، إلا أن الخطر الأكبر يكمن في الحرارة الناتجة عن البقاء على الشاحن، خاصة إذا كان الهاتف تحت وسادة أو يشغل تطبيقات ثقيلة، مما يسرع التآكل الكيميائي الداخلي.

ممارسات تسرّع التلف
أشار الخبراء إلى عدة عوامل تفاقم الضرر، منها:

الشحن تحت أشعة الشمس المباشرة أو في أماكن مرتفعة الحرارة.

استخدام الهاتف في الألعاب أو تحرير الفيديو أثناء الشحن.

الاعتماد على كابلات ومحولات رخيصة وغير معتمدة توفر تياراً غير مستقر.

نصائح للحفاظ على البطارية
لإطالة عمر البطارية، يُنصح باتباع الخطوات التالية:

تفعيل الميزات الذكية: مثل "الشحن المحسن" في آيفون، أو "حماية البطارية" في سامسونغ، التي تبطئ الشحن ليلاً.

الحفاظ على البرودة: شحن الهاتف في مكان جيد التهوية وإزالة الغطاء إذا ارتفعت حرارته.

تجنب الشواحن اللاسلكية ليلاً: لكونها تحبس الحرارة بشكل أكبر.

الشحنات القصيرة: تفضل بطاريات الليثيوم الشحن المتكرر لفترات قصيرة بدلاً من الدورات الكاملة الطويلة (من 0 إلى 100%).

وخلص التقرير إلى أن البطاريات تعمل بأفضل أداء في درجات حرارة تتراوح بين 16 و22 درجة مئوية، مشدداً على أهمية استخدام ملحقات أصلية لضمان استقرار التيار وحماية خلايا البطارية على المدى الطويل.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل هاتفك أندرويد بطيء؟ استخدم "وضع الأمان" لتشخيص المشكلة بسرعة
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 22:31:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تصعيد روسي يعيد "الرعب الليلي" إلى أوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 22:31:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الشحن البحري تحت الضغط
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 22:31:22 Lebanon 24 Lebanon 24
لعدم تفويت أي مكالمة هاتفية.. تعرّفوا على هذه الوسادة الذكية
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 22:31:22 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

سامسونغ

التيار

الطويل

القصير

سامسون

المري

سامسو

طاريا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
10:55 | 2026-05-04
Lebanon24
07:58 | 2026-05-04
Lebanon24
03:34 | 2026-05-04
Lebanon24
01:04 | 2026-05-04
Lebanon24
23:00 | 2026-05-03
Lebanon24
15:01 | 2026-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24