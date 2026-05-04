تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

ليست مجرد كاميرا.. هكذا تخطط "سامسوتغ" لسحق منافسيها

Lebanon 24
04-05-2026 | 23:00
A-
A+
ليست مجرد كاميرا.. هكذا تخطط سامسوتغ لسحق منافسيها
ليست مجرد كاميرا.. هكذا تخطط سامسوتغ لسحق منافسيها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت تسريبات تقنية جديدة أن شركة سامسونغ تخطط لإحداث ثورة في كاميرا هاتفها المرتقب "galaxy S27 Ultra"، من خلال إعادة إحياء ميزة كانت قد قدمتها لأول مرة في عام 2018، ولكن بنسخة مطورة كلياً تتجاوز سقف التوقعات.

وتُشير التقارير إلى أن سامسونغ تنوي إعادة تقنية "الفتحة المتغيرة" (Variable Aperture) التي ظهرت في هاتف "Galaxy S9"، ولكن مع تحسينات جذرية تتيح للمستشعر التحكم في كمية الضوء بشكل أكثر دقة واحترافية. هذه الميزة ستسمح للكاميرا بالتبديل بين فتحات عدسة مختلفة فعلياً، مما يعزز جودة الصور في الإضاءة المنخفضة ويوفر عزلاً طبيعياً (بوكيه) يتفوق على العزل البرمجي.

كما يرى خبراء أن هذه الخطوة تهدف إلى التفوق على المنافسين الذين بدأوا بتبني مستشعرات كبيرة بحجم "1 بوصة"، حيث ستمنح الفتحة المتغيرة لمستخدمي "S27 Ultra" مرونة تشبه الكاميرات الاحترافية "DSLR" في التحكم في عمق المجال الضوئي، وهو ما كان يمثل تحدياً تقنياً للهواتف النحيفة.

من المتوقع أن يدمج الهاتف هذه التقنية مع مستشعر بدقة تتخطى 200 ميجابكسل، مع تحسينات في المعالجة القائمة على الذكاء الاصطناعي، لتوفير تجربة تصوير سينمائية وفوتوغرافية غير مسبوقة في سلسلة الـ "Ultra"، مما يعيد تعريف معايير التصوير بالهواتف الذكية لعام 2027.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ليست مجرد منبه.. هكذا تجعل ساعة أبل ترصد "أدق" تفاصيل نومك
lebanon 24
Lebanon24
05/05/2026 08:23:01 Lebanon 24 Lebanon 24
ليست مجرد مظلة.. كيف ينجو الطيار من "الصفعة الهوائية" والحرارة التجمدية؟
lebanon 24
Lebanon24
05/05/2026 08:23:01 Lebanon 24 Lebanon 24
ليست مجرد إكسسوار.. أغلى حقيبة في العالم مصنوعة من "جلد الديناصور"
lebanon 24
Lebanon24
05/05/2026 08:23:01 Lebanon 24 Lebanon 24
ليست مجرد "تفكير".. عادات يومية بسيطة تسرق منك النوم الهادئ
lebanon 24
Lebanon24
05/05/2026 08:23:01 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

الذكاء الاصطناعي

التحكم في

galaxy

سامسون

الفتح

سامسو

بيرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
00:25 | 2026-05-05
Lebanon24
16:00 | 2026-05-04
Lebanon24
14:00 | 2026-05-04
Lebanon24
10:55 | 2026-05-04
Lebanon24
07:58 | 2026-05-04
Lebanon24
03:34 | 2026-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24