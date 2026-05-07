لمحبي الألعاب.. Lenovo تُطلق أفضل حاسوب لوحي جديد

07-05-2026 | 01:00
لمحبي الألعاب.. Lenovo تُطلق أفضل حاسوب لوحي جديد
تنوي Lenovo إطلاق حاسبها اللوحي الجديد الذي حصل على مواصفات وميزات تجعله من أفضل الأجهزة المحمولة لمحبي ألعاب الفيديو الإلكترونية.

ويتميز Legion Tab (Gen 5)  بهيكل أنيق التصميم، أبعاده (207/129/7.6) ملم، وزنه 360 غ، وحصل على منظومة تبريد خاصة تجعل أداءه مستقرا أثناء تشغيل ألعاب الفيديو لفترات طويلة.

ويتميز الجهاز أيضا بشاشة IPS بمقاس 8.8 بوصة، بدقة 3K، ومعدل تحديث يصل إلى 165 هيرتز، ما يجعلها من أفضل شاشات الحواسب اللوحية من حيث الأداء.
ويعمل الحاسب بنظام "أندرويد-16"، ويتميز بأداء عال وسرعة بمعالجة البيانات بفضل معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 ، وذواكر الوصول العشوائي LPDDR5X-10667 التي جاءت بسعة 16 غيغابايت، وذاكرة تخزينه الداخلية بسعة 512 غيغابايت.

ودعمت Lenovo هذا الجهاز أيضا بكاميرا أساسية بدقة 50 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 50 ميغابيكسل أيضا، ومنفذي USB-C ليتمكن المستخدم من شحنه ووصله بعدة أجهزة أو شاشات في آن واحد.

كما حصل الحاسب على شرائح موديم تمكنه من العمل مع شبكات Wi-Fi 7 و bluetooth 6.0، وزوّد ببطارية بسعة 9000 ميلي أمبير.(روسيا اليوم)


